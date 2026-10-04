У Чорнобилі живуть майже 2,5 тисячі оленів: вчені помітили незвичайну зміну в популяції

Восени Чорнобильський заповідник стає одним із місць, де найкраще видно, як змінюється популяція шляхетного оленя. Під час гону самці активно переміщуються, голосно ревуть і частіше виходять на відкриті ділянки, тому саме в цей період фахівці можуть точніше оцінити їхню кількість.

У 2026 році в заповіднику нараховують приблизно 2,4 тисячі шляхетних оленів. Середня щільність становить трохи менше 10 особин на 1000 гектарів, повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Цьогорічні спостереження показали ще одну зміну: до гону почали долучатися середньовікові самці, чого раніше тут майже не фіксували. Це може свідчити про омолодження популяції та перебудову її статево-вікової структури. При цьому минула зима для оленів була складною. Щільний наст заважав пересуванню, робив тварин уразливішими для вовків, а додатковою небезпекою стали дротяні огорожі.

Чому в Чорнобильському заповіднику стало більше молодших самців?

У період гону головну роль зазвичай відіграють зрілі самці, які конкурують між собою за самок. Проте цього року в таких сутичках і шлюбній поведінці помітно більше середньовікових оленів. Для дослідників це важлива ознака. Якщо до розмноження активніше долучаються молодші тварини, це означає, що вікова структура популяції змінюється.

Неймовірний красень у Чорнобилі / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Однією з можливих причин називають втрати серед великих тварин. В умовах війни великі ссавці можуть гинути або травмуватися через огорожі, мінування територій, пожежі та інші порушення середовища. У самому заповіднику цьогоріч також звернули увагу на значні втрати оленів через дротяні загородження.

Як ревуть олені: дивіться відео

На чисельності позначилася і складна зимівля. Через наст тваринам було важче діставатися до корму й пересуватися снігом, а вовкам, навпаки, легше наздоганяти ослаблених оленів. Це вплинуло і на кількість молодняка. Телят цього року менше, ніж за сприятливіших умов, хоча дорослі тварини, яких спостерігали восени, загалом мають добрий фізіологічний стан і достатні жирові запаси. Серед них дослідники навіть упізнають окремих самців за формою рогів – тих самих тварин, яких спостерігали в попередні роки.

Як олені переживають осінь перед зимою?

Під час гону життя самців і самок дуже різниться. Самці витрачають багато енергії на пошук самок, конкуренцію та сутички. У цей період вони можуть менше годуватися і значно більше рухатися. Самки поводяться інакше. Вони майже постійно пасуться або пережовують корм, намагаючись накопичити якомога більше енергії перед зимою та майбутньою вагітністю. Особливо помітно це серед самок, які цього року не мали телят.

Вони не витрачали сили на вигодовування молодняка, тому до осені можуть мати кращі запаси. Попри складну зиму й зміни у віковій структурі, шляхетний олень залишається одним із найчисельніших великих ссавців Чорнобильського заповідника. Близько 2,4 тисячі тварин нині живуть на території, де за їхньою поведінкою можна простежити, як велика дика популяція пристосовується до нестабільних умов.