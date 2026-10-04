В 2026 году в заповеднике насчитывается примерно 2,4 тысячи благородных оленей. Средняя плотность составляет чуть менее 10 особей на 1000 гектаров, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Нынешние наблюдения показали еще одно изменение: к гону начали присоединяться самцы среднего возраста, чего раньше здесь почти не фиксировали. Это может свидетельствовать об омоложении популяции и перестройке ее половозрастной структуры. При этом прошедшая зима для оленей была сложной. Плотный наст мешал передвижению, делал животных более уязвимыми для волков, а дополнительной опасностью стали проволочные ограждения.

Почему в Чернобыльском заповеднике стало больше самцов среднего возраста?

В период гона главную роль обычно играют зрелые самцы, которые конкурируют между собой за самок. Однако в этом году в таких схватках и брачном поведении заметно больше оленей среднего возраста. Для исследователей это важный признак. Если к размножению активнее присоединяются более молодые животные, это означает, что возрастная структура популяции меняется.

Невероятный красавец в Чернобыле / Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Одной из возможных причин называют потери среди больших животных. В условиях войны большие млекопитающие могут гибнуть или получать травмы из-за ограждений, минирования территорий, пожаров и других нарушений среды обитания. В самом заповеднике в этом году также обратили внимание на значительные потери оленей из-за проволочных заграждений.

Как ревут олени: смотрите видео

На численности сказалась и сложная зимовка. Из-за наста животным было труднее добираться до корма и передвигаться по снегу, а волкам, напротив, легче догонять ослабленных оленей. Это повлияло и на количество молодняка. Телят в этом году меньше, чем при более благоприятных условиях, хотя взрослые животные, которых наблюдали осенью, в целом находятся в хорошем физиологическом состоянии и имеют достаточные жировые запасы. Среди них исследователи даже узнают отдельных самцов по форме рогов – тех самых животных, которых наблюдали в предыдущие годы.

Как олени переживают осень перед зимой?

Во время гона жизнь самцов и самок сильно различается. Самцы тратят много энергии на поиск самок, конкуренцию и схватки. В этот период они могут меньше питаться и значительно больше двигаться. Самки ведут себя иначе. Они почти постоянно пасутся или пережевывают корм, стараясь накопить как можно больше энергии перед зимой и предстоящей беременностью. Особенно заметно это среди самок, у которых в этом году не было оленят.

Они не тратили силы на вскармливание молодняка, поэтому к осени могут иметь лучшие запасы. Несмотря на сложную зиму и изменения в возрастной структуре, благородный олень остается одним из самых многочисленных больших млекопитающих Чернобыльского заповедника. Около 2,4 тысячи животных в настоящее время обитают на территории, где по их поведению можно проследить, как большая дикая популяция приспосабливается к нестабильным условиям.