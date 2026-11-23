Під час наймасштабнішої в історії Туреччини реставрації знаменитої мечеті Ая-Софія у Стамбулі археологи зробили сенсаційне відкриття, приховане глибоко під землею протягом століть.

Під фундаментом величної споруди 6 століття дослідники виявили ціле підземне місто, що складається із 6 залів та 9 сполучених між собою тунелів. Як розповів міністр культури та туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя, аби дістатися до стародавніх комунікацій, фахівцям довелося вивезти із зон пам'ятки майже 3000 тонн ґрунту, розповідає Euronews.

Що приховували 420 метрів підземних галерей

Масштабні розчищення у Саду Візира та західному саду відкрили складну інженерну систему, створену ще в епоху Візантійської імперії. Із 9 виявлених тунелів реставратори вже повністю очистили 7 ділянок, загальна протяжність яких становить 420 метрів, а ширина окремих підземних коридорів сягає від 4 до 4,8 метра.

Окрім тунелів, у поховальній споруді на глибині 1,5 метра нижче рівня сучасної підлоги вчені натрапили на сліди ще ранішого будівельного етапу. Це підтверджує історичні свідчення про те, що імператор Юстиніан зводив собор Святої Софії у 532 – 537 роках на місці давніших християнських храмів, а 3 із 6 знайдених підземних приміщень, імовірно, колись були частиною критого внутрішнього двору – атріуму.

Святиня, яка досі приховує багато загадок / Фото Travelroom

Зв'язок із римською Егнатієвою дорогою та водними артеріями Константинополя

Найбільшу увагу істориків привернула найдовша галерея завдовжки 180 метрів, що тягнеться паралельно до фасаду комплексу з ухилом близько 3%. Дослідники вивчають гіпотезу, що цей підземний хід міг безпосередньо поєднуватися зі знаменитою Егнатієвою дорогою – стратегічним римським шляхом, який зв'язував Константинополь із західними провінціями імперії.

Водночас частина тунелів виконувала критично важливу інженерну роль у системі водопостачання та дренажу стародавнього мегаполіса. Підземні канали відводили дощові потоки та розподіляли воду, захищаючи масивний архітектурний комплекс від підтоплення.

Коли підземелля Ая-Софії відкриють для туристів

Зараз реставратори не лише продовжують розчищення решти ділянок, а й укріплюють склепіння та стабілізують стародавню кладку. За словами турецького міністра культури та туризму, відомство вже розробляє спеціальний маршрут, який дозволить безпечно відкрити унікальні підземні галереї Ая-Софії для відвідувачів без шкоди для історичної пам'ятки.