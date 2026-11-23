Под фундаментом величественного сооружения VI века исследователи обнаружили целый подземный город, что состоит из 6 залов и 9 соединенных между собой туннелей. Как рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, чтобы добраться до древних коммуникаций, специалистам пришлось вывезти из зон памятника почти 3000 тонн грунта, сообщает Euronews.

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Что скрывали 420 метров подземных галерей

Масштабные раскопки в Саду Визиря и западном саду открыли сложную инженерную систему, созданную еще в эпоху Византийской империи. Из 9 обнаруженных туннелей реставраторы уже полностью очистили 7 участков, общая протяженность которых составляет 420 метров, а ширина отдельных подземных коридоров достигает от 4 до 4,8 метра.

Помимо туннелей, в погребальном сооружении на глубине 1,5 метра ниже уровня современного пола ученые обнаружили следы еще более раннего этапа строительства. Это подтверждает исторические свидетельства о том, что император Юстиниан возводил собор Святой Софии в 532 – 537 годах на месте более древних христианских храмов, а 3 из 6 обнаруженных подземных помещений, вероятно, когда-то были частью крытого внутреннего двора – атриума.

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Святыня, которая до сих пор таит в себе много загадок / Фото Travelroom

Связь с римской Эгнатиевой дорогой и водными артериями Константинополя

Наибольшее внимание историков привлекла самая длинная галерея длиной 180 метров, простирающаяся параллельно фасаду комплекса с уклоном около 3%. Исследователи изучают гипотезу о том, что этот подземный ход мог напрямую соединяться со знаменитой Эгнатиевой дорогой – стратегической римской трассой, связывавшей Константинополь с западными провинциями империи.

В то же время часть туннелей выполняла критически важную инженерную роль в системе водоснабжения и дренажа древнего мегаполиса. Подземные каналы отводили дождевые потоки и распределяли воду, защищая массивный архитектурный комплекс от подтопления.

Когда подземелья Айя-Софии откроют для туристов

Сейчас реставраторы не только продолжают расчистку оставшихся участков, но и укрепляют своды и стабилизируют древнюю кладку. По словам турецкого министра культуры и туризма, ведомство уже разрабатывает специальный маршрут, который позволит безопасно открыть уникальные подземные галереи Айя-Софии для посетителей без ущерба для исторического памятника.