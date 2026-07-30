Село під Львовом мало "договір купівлі" ще 630 років тому: архів показав унікальну грамоту

Село Малехів сьогодні лежить усього за кілька кілометрів від Львова. Це звична точка на карті Львівського району, поруч із містом, дорогами й сучасним життям. Але один архівний документ раптом повертає його в зовсім іншу епоху – у час, коли угоди про землю писали латиною на пергаменті.

Державна архівна служба України презентувала рукописну грамоту 1392 року, у якій зафіксовано продаж села Малехів. Документ зберігається у Центральному державному історичному архіві Львова й належить до унікальних пам’яток Національного архівного фонду.

Цінність грамоти не лише в її віці. Вона показує, як у XIV столітті оформлювали майнові відносини на Львівщині, хто володів землею, як передавали права на село і якою мовою це фіксували в офіційних документах.

Що відомо про грамоту 1392 року?

Документ датовано 27 лютого 1392 року. Її написали латиною – мовою, яка тоді широко використовувалася в офіційних і правових документах. Автором документа був самбірський воєвода і руський староста Іван з Тарнова.

Унікальний документ / Фото Державна архівна служба України

У тексті йдеться про продаж села Малехів. За документом, село продав львівський міщанин Петро Блорк, а покупцем став Михайло Ламбацький. Тобто перед нами не легенда і не пізніший переказ, а конкретний юридичний запис про майнову операцію, здійснену понад шість століть тому.

Архівісти віднесли грамоту до унікальних документів за кількома ознаками: часом створення, походженням і зовнішнім виглядом. Пергамент, рукописний текст і точна дата роблять її важливим джерелом для дослідження історії Львівщини.

Чому цей документ важливий для історії Львівщини?

У Державній архівній службі зазначили, що грамота містить цінну інформацію про майнові відносини на Львівщині XIV століття. Такі документи допомагають побачити не лише великі політичні події, а й повсякденну правову реальність того часу – продажі, власність, місцеву еліту й адміністративний порядок.

Особливо цікаво, що йдеться про Малехів – село, яке існує й сьогодні. Нині воно входить до Львівського району Львівської області та розташоване приблизно за 5 кілометрів від Львова. Тому грамота фактично поєднує сучасну географію з середньовічною історією регіону.

Цифрову копію та детальний опис документа можна переглянути на офіційному сайті Державної архівної служби України в розділі "Унікальні документи Національного архівного фонду". Завдяки цьому грамота, яка століттями залишалася архівною пам’яткою, тепер доступна для всіх, хто цікавиться історією Львова та його околиць.