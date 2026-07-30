Государственная архивная служба Украины представила рукописную грамоту 1392 года, в которой зафиксирована продажа села Малехов. Документ хранится в Центральном государственном историческом архиве Львова и относится к уникальным памятникам Национального архивного фонда.

Ценность грамоты заключается не только в ее возрасте. Она показывает, как в XIV веке оформлялись имущественные отношения на Львовщине, кто владел землей, как передавались права на село и на каком языке это фиксировалось в официальных документах.

Что известно о грамоте 1392 года?

Документ датирован 27 февраля 1392 года. Он написан на латыни – языке, который в то время широко использовался в официальных и правовых документах. Автором документа был самборский воевода и русский староста Иван из Тарнова.

Уникальный документ / Фото Государственной архивной службы Украины

В тексте речь идет о продаже села Малехов. Согласно документу, село продал львовский мещанин Петр Блорк, а покупателем стал Михаил Ламбацкий. То есть перед нами не легенда и не более позднее предание, а конкретная юридическая запись об имущественной сделке, совершенной более шести веков назад.

Архивисты отнесли грамоту к уникальным документам по нескольким признакам: времени создания, происхождению и внешнему виду. Пергамент, рукописный текст и точная дата делают ее важным источником для исследования истории Львовщины.

Почему этот документ важен для истории Львовщины?

В Государственной архивной службе отметили, что грамота содержит ценную информацию об имущественных отношениях на Львовщине XIV века. Такие документы помогают увидеть не только большие политические события, но и повседневную правовую реальность того времени – продажи, собственность, местную элиту и административный порядок.

Особенно интересно, что речь идет о Малехове – селе, которое существует и сегодня. Сейчас оно входит в состав Львовского района Львовской области и расположено примерно в 5 километрах от Львова. Поэтому грамота фактически соединяет современную географию со средневековой историей региона.

Цифровую копию и подробное описание документа можно посмотреть на официальном сайте Государственной архивной службы Украины в разделе "Уникальные документы Национального архивного фонда". Благодаря этому грамота, которая веками оставалась архивным памятником, теперь доступна для всех, кто интересуется историей Львова и его окрестностей.