Без лап и очень похожа на змею: в украинских лесах живет существо, которое может вас напугать

В траве что-то блеснуло и быстро сдвинулось между листьями. Длинное тело, никаких лап, движение почти змеиное. У многих реакция мгновенная: отойти, позвать кого-нибудь с палкой, "ибо это точно змея". Но очень часто перед человеком не змея, а веретельница – безногая ящерица, которой просто не повезло с внешностью.

Этот пресмыкающийся не ядовит и не нападает на людей и не имеет ничего общего с гадюками, информирует 24 Канал . Напротив, это тихое существо, которое большую часть жизни проводит в траве, под лесной подстилкой, камнями, пнями или поваленными деревьями.

Увидеть ее можно в лесу, на лугах, в садах и даже недалеко от человеческих жилищ. Веретельницу часто называют "ящерицей без ног". И это не образное изречение. Она действительно принадлежит к ящерицам, хотя внешне больше напоминает небольшую змею. Именно из-за этой схожести ее нередко убивают, хотя оснований бояться этого животного нет.

Почему веретельница похожа на змею, но не ею?

Первое, что сбивает с толку, – тело. У веретельницы нет заметных лап, она удлиненная, гладкая, блестящая и двигается волнообразно, информирует Zapovidnyk . Для человека, не рассматривающего пресмыкающаяся вблизи, этого уже достаточно, чтобы назвать его змеей. Но биологически это ящерица. Веретельница ломкая, или Anguis fragilis, относится к безногим ящерицам.

Европейская веретельница не является ни червем, ни змеей – ее выдают подвижные веки и способность отбрасывать хвост. Змеи не моргают так, как это делают ящерицы. У них глаза прикрыты прозрачной неподвижной чешуей, а не веками. Веретельница имеет веки и может моргать. Еще одно важное отличие – хвост. Как и многие другие ящерицы, она может отбросить его в случае опасности.

Удивительная ящерица в украинских лесах / Коллаж 24 Канала

Это помогает спастись от хищника, но хвост потом отрастает уже не таким, как был. Из-за этой особенности в названии и появилось слово "ломка". Оно не о слабости животного, а о способности "взломать" собственный хвост, когда нужно выжить.

Где его можно встретить в Украине?

Веретельница не экзотика из чужой страны, она живет в Украине. Мезинский национальный природный парк отмечает, что веретельница – безногая ящерица со змеевидным телом длиной до 50 сантиметров; ее можно встретить в лесах, на лугах, в садах, под камнями, в гнилых пнях и под поваленными деревьями.

Чаще всего она держится в местах, где есть влага, укрытие достаточно мелкой добычи. Открытые сухие участки ей не так удобны. Поэтому если на даче или возле леса есть старая куча листьев, компост, трава, доски или камни, там вполне может прятаться веретельница. И это не плохая новость – для сада такая соседка даже полезна.

Чем питается эта "змея без ног"?

Веретельница не охотится за людьми, не бросается на ноги и не имеет яда. Ее пища значительно мельче: улитки, черви, пауки, личинки, разные беспозвоночные. Для огородников это почти идеальный набор, потому что среди добычи есть те, кто действительно может вредить растениям.

Веретельницы питаются медленной добычей, в частности слизнями и другими беспозвоночными. Она прячется во влажных местах и охотится на мелких обитателей грунта и подстилки. То есть веретельница – не враг на участке. Она часть естественного контроля маленьких беспозвоночных. Ее присутствие часто означает, что рядом есть укрытие, влажная и более или менее живая почва.

Как быстро отличить веретеницу от змеи?

Самое безопасное правило – не брать в руки ни одного пресмыкающегося, если нет точного понимания, кто перед вами. Но есть несколько признаков, которые помогают не паниковать.

Веретельница обычно имеет очень гладкое, блестящее тело с металлическим оттенком – сероватым, коричневым, бронзовым или медным. Голова у нее не так резко отделена от туловища, как у многих змей. Движения часто медленнее, а само животное пытается укрыться, а не защищаться. Главная подсказка вблизи – веки.

Веретельница может моргать, змея – нет. Еще один признак – хвост, который у безногих ящериц может легко отламываться. The Wildlife Trusts отдельно называет именно эти черты – моргание веками и способность сбрасывать хвост – среди самых заметных отличий веретельницы от змеи. Но проверять это руками не нужно. Если животное ползет себе в траву, лучше всего просто оставить его в покое.