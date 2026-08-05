Почему у королей не было фамилий до войны: 7 удивительных правил британской монархии

Британская монархия существует более тысячи лет, и за это время вокруг нее сложилась целая система правил, традиций и исключений. Часть из них давно изменилась, став скорее символом и частью истории.

Сегодня роль монарха в Великобритании носит преимущественно церемониальный характер. Однако за красивыми церемониями, титулами и семейными историями скрывается долгая политическая память, сообщает History. История британской монархии – это еще и история правил, которые на протяжении веков определяли судьбы людей внутри самой известной королевской семьи мира.

Кто был первым королем всей Англии?

Первым королем всей Англии считается Этельстан, живший в 895–939 годах. Он происходил из династии Вессек, был внуком Альфреда Большого и дальним родственником королевы Елизаветы II. Этельстан правил в 925–939 годах. Именно он победил последних викингов-захватчиков и укрепил власть над Англией, объединив земли под одной короной.

Удивительная история монархии / Фото unsplash

До него на Британских островах существовали отдельные королевства, а власть постоянно менялась из-за войн, союзов и набегов. Поэтому Этельстана часто называют первым правителем, который действительно приблизил Англию к единому государству.

Кто может стать королем или королевой?

После правления Вильгельма Завоевателя монархия обычно переходила от короля к его старшему сыну. То есть мужчина-наследник имел преимущество перед женщинами в семье. Ситуация изменилась в 1702 году, когда британский парламент принял Акт о престолонаследии.

Он предусматривал, что после смерти короля Вильгельма III трон перейдет к Анне и ее потомкам. Это означало, что женщина могла унаследовать корону, но только если рядом не было мужчины-наследника. Тот же закон также закрепил важное религиозное ограничение. Если наследник вступал в брак с римско-католиком, его исключали из линии престолонаследия. Это было связано с ролью Англиканской церкви, главой которой является британский монарх.

Правила были обновлены только в 2013 году, когда парламент принял Акт о наследовании короны. Он ввел принцип абсолютного первородства. Теперь трон должен переходить к первому ребенку монарха независимо от пола.

Может ли монарх запретить брак в королевской семье?

Британский монарх имел право влиять на браки членов королевской семьи. В 1772 году был принят Акт о королевских браках, который позволял монарху налагать вето на брак внутри семьи. Этот закон появился после того, как король Георг III. разгневался из-за брака своего младшего брата, принца Генри, с Анной Хортон. Она была простолюдинкой, и для королевской семьи такой союз выглядел скандальным.

С тех пор члены королевской семьи, желавшие вступить в брак, должны были просить разрешения у короны. И такое разрешение давали не всегда. Один из самых известных примеров – история принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы II. Она хотела выйти замуж за Питера Таунсенда, героя войны. Но он был не только простолюдином, но и разведенным мужчиной. Елизавета II не одобрила этот брак.

В жизни королевских особ всегда полно правил / Фото unsplash

В 2013 году эти правила смягчили. Теперь разрешение монарха на брак требуется только первым шести лицам в линии престолонаследия. Те, кто стоит дальше, могут вступать в брак без такого разрешения. Почему британские короли и королевы долгое время не имели фамилии? До начала XX века британских монархов обычно называли по названию их рода или "дома". Например, Генрих VIII и его дети были Тюдорами. После них пришли Стюарты.

Все изменилось во время Первой мировой войны. Великобритания воевала с Германией, а у королевской семьи были неудобные немецкие связи. Дед короля Георга V, принц Альберт, родился в Германии, и благодаря ему Георг V унаследовал титул главы дома Саксен-Кобург-Гот. На фоне войны такое название звучало для британского общества слишком по-немецки. Чтобы дистанцировать трон от родственных связей с Германией, королевская семья сменила название на Виндзор. Новую фамилию взяли от Виндзорского замка, основанного еще Вильгельмом Завоевателем. Так дом Саксен-Кобург-Гота стал домом Виндзоров.

Могут ли члены королевской семьи разводиться?

Еще до недавнего времени королевский развод был чрезвычайно сложным делом. Лишь в 2002 году Англиканская церковь разрешила разведенным людям вступать в повторный брак. Поскольку британский монарх является главой Англиканской церкви, наследники престола фактически не могли свободно вступать в брак с развевшимися людьми или сами легко разводиться.

В этом есть ирония: именно король Генрих VIII создал Англиканскую церковь после того, как Католическая церковь не разрешила ему аннулировать брак с первой женой, Екатериной Арагонской. В 1820 году король Георг IV пытался через парламентскую комиссию разветься с своей женой Каролиной Брауншвейгской. Он обвинял ее в неверности, но добился в основном громкого скандала. Эта история лишь укрепила представление о том, что корона и развод плохо сочетаются.

В 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон – американке, которая уже дважды была разведена. Он стал последним членом королевской семьи, которому пришлось так прямо выбирать между любовью и короной. Впоследствии правила стали более мягкими. Сестра Елизаветы II, принцесса Маргарет, получила разрешение на развод в 1978 году. В 1996 году Елизавета II одобрила развод своего сына принца Чарльза с принцессой Дианой. Позже Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, которая тоже была разведена. А принц Гарри в 2018 году женился на Меган Маркл, которая также была в предыдущем браке.

Является ли британский монарх правителем только Англии?

Британский монарх – это не только король или королева Англии. Он также является главой Англиканской церкви и главой Содружества наций. Содружество – это объединение независимых стран, многие из которых когда-то были колониями или территориями Британской империи. Королева Елизавета II была монархом 16 стран, входивших в Содружество. Среди них были Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Багамские острова, Белиз, Ямайка, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Тувалу, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины и Барбадос.

Это хорошо показывает, что британская монархия долгое время была не только внутренним делом одной страны. Она оставалась символом большого имперского наследия, которое до сих пор влияет на политические и церемониальные связи между различными государствами.