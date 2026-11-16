"Под белый вуаль, под платок": что на самом деле означают слова из песни "Горела сосна, пылала"

"Под белый вуаль, под платок" – эти слова звучат в свадебной песне "Горела сосна, пылала". Вуаль – это название фаты, свадебного покрывала невесты. В песне о нем упоминают в момент прощания с девичьей жизнью.

В традиционной украинской одежде существовал также головной убор из длинного полотна, которое обматывали вокруг головы, – наметка. Ее длина могла достигать нескольких метров, а способ ее завязывания варьировался в зависимости от местности.

Что означает слово "вельон"?

Вельон – диалектное название фаты, такое же значение имеет слово из известной свадебной песни. В литературных примерах им также называют белое покрывало, которое дополняет свадебный наряд невесты, отмечает Диана Антоняк в TikTok. Велон могли сочетать со свадебным венком. В частности, на Подолье он распространялся вместе с венками из искусственных цветов, изготовленных из воска и парафина. К началу XX века такое сочетание уже было известно во многих местных селах.

Трогательные традиции / Фото Unsplash

Появление фаты в сельском свадебном наряде не имеет единой даты для всей Украины. На Подолье заимствование этой моды началось еще в XIX веке, поэтому ограничивать ее историю только 1920-ми годами было бы неточно.

Почему женщины обвязывали голову несколькими метрами полотна?

Для наметки использовали длинный узкий отрез ткани, преимущественно льняной. Его повязывали поверх очипка или специальной основы для прически. Это был головной убор замужней женщины, а не просто свадебное украшение. Длина полотна могла достигать пяти метров.

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Полотно складывали складками, обводили вокруг головы, а концы располагали по-разному. Наметка могла сочетаться с платком, образуя сложный головной убор. Даже в пределах одного региона существовали разные способы ее завязывания.

Сохранившиеся предметы позволяют увидеть, сколько ткани для этого использовалось. Например, наметка из Ровенской области конца XIX – начала XX века в этнографической коллекции имеет длину 328 сантиметров и ширину 41 сантиметр. Ее ткали из льняного полотна и украсили геометрической вышивкой красными, белыми и синими нитками. В развернутом виде это более трех метров ткани, которые мастерица по завязыванию должна была вложить в головной убор.