Неужели детей действительно можно было отправить по почте: младенца доставили бабушке менее чем за 7 гривен

В начале 1913 года американская почта запустила Parcel Post – новую систему, позволявшую отправлять по почте большие посылки. Для жителей сельских районов это означало настоящую перемену: товары, которые раньше приходилось самостоятельно везти в город или забирать оттуда, теперь могли доставлять почти до самой двери.

Однако уже через несколько недель выяснилось, что в правилах новой службы есть неожиданный пробел. Среди вещей, которые нельзя было отправлять по почте, изначально прямо не упоминались люди, пишет History. Некоторые американские родители воспользовались этим в буквальном смысле.

В течение нескольких лет в США было зафиксировано несколько случаев, когда детей оформляли как почтовые отправления и передавали почтальонам или сотрудникам железнодорожной почты.

Как восьмимесячный младенец стал "посылкой"?

Один из первых известных случаев произошел в Огайо вскоре после запуска Parcel Post в январе 1913 года. Джесси и Матильда Бигл решили отправить своего восьмимесячного сына Джеймса к бабушке, которая жила всего в нескольких милях от их дома недалеко от Батавии.

Мальчик весил чуть меньше 11 фунтов, или примерно 5 килограммов. Именно 11 фунтов тогда составлял первоначальный максимальный вес посылки. Почтальон Вернон Лайтл взял ребенка из дома родителей и доставил его бабушке в своем почтовом фургоне.

Почему детей отправляли по почте / Фото unsplash

За "пересылку" родители заплатили 15 центов, а самого Джеймса даже застраховали на 50 долларов. Доставка завершилась благополучно, а история попала в газеты. Вскоре выяснилось, что семья Биглов была не единственной, кому пришло в голову использовать почтовую систему таким образом.

Почему ребенка было дешевле отправить по почте, чем посадить на поезд?

Самая известная история произошла 19 февраля 1914 года в Айдахо. Мэй Пирсторфф было почти шесть лет. Родители хотели отправить ее из Грейнджвилля к бабушке и дедушке в Льюистон, однако железнодорожный билет стоил дороже, чем отправка посылки. Девочка весила 48,5 фунта – чуть меньше тогдашнего лимита в 50 фунтов для посылок, отправляемых на небольшое расстояние.

На ее пальто прикрепили почтовые марки на 53 цента. Мэй проехала примерно 73 мили – около 117 километров – в почтовом вагоне поезда. Ее не просто оставили одну среди мешков с письмами: за ней присматривал почтовый служащий Леонард Мочел, который был родственником девочки, а по прибытии ее доставили в дом бабушки. Эта история быстро стала известна далеко за пределами Айдахо. Она прекрасно иллюстрировала удивительный экономический парадокс той системы: в некоторых случаях оформить ребенка как посылку действительно было дешевле, чем купить ему пассажирский билет.