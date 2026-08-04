Впервые я увидела Украину в 1991 году: какова была судьба последней гетмановны Елены Скоропадской

Павел Скоропадский был последним гетманом Украины, но не всем его детям суждено было родиться на родине. Так, его самая младшая дочь появилась на свет за сотни километров от дома и смогла увидеть нашу страну только после провозглашения ее независимости.

Елена Скоропадская была женщиной, которая появилась на свет в немецкой эмиграции, но до последнего вздоха хранила память об Украинском Государстве своего отца. Сегодня, в годовщину смерти самой младшей дочери последнего гетмана, стоит вспомнить, какой она была на самом деле и почему родилась и выросла далеко за пределами Украины.

Елена Скоропадская очень быстро овдовела

Елена Павловна Скоропадская родилась 5 июля 1919 года в Ванзее – юго-западном районе Берлина, куда уже переехала семья бывшего гетмана. Она стала самым младшим, шестым ребенком супругов Павла Скоропадского и Александры Скоропадской (урожденной Дурново): до нее в семье уже росли дочери Мария (1898 – 1959) и Елизавета (1899 – 1975), а также сыновья Петр (1900 – 1956), Даниил (1904 – 1957) и Павел (1915 – 1918), который умер еще в детстве от болезни.



Дочери Павла Скоропадского / Фото "Вечерний Киев"

В отличие от старших братьев и сестер, которые успели застать еще и дореволюционную Россию, и украинский Гетманат своего отца, Елена родилась уже полностью в эмиграции и росла в немецкой среде. Она окончила начальную и среднюю школу в Ваннзее и реальную гимназию в Потсдаме, после чего работала секретаршей в туристическом бюро, а впоследствии – в Институте химических наук Гмелина. В августе 1944 года она вышла замуж за Герда Гиндера – давнего знакомого семьи Скоропадских, гражданина Швейцарии, который на тот момент служил в немецкой армии; этот брак дал ей швейцарское гражданство. Однако уже 10 апреля 1945 года муж скончался в военном госпитале, оставив Елену молодой вдовой.



Елена Скоропадская и Герд Гиндер поженились 30 августа 1944 года / Фото "Скоропадские: Семейный альбом в 2-х книгах". – Киев, 2014

Поселившись в Швейцарии в качестве вдовы, она устроилась секретаршей на фабрике парфюмерии, где познакомилась со своим вторым мужем – Людвигом Оттом. Они поженились 20 марта 1948 года, и с тех пор она носила двойную фамилию Отт-Скоропадская. У супругов родились дочери-близнецы Александра (1954) и Ирен, которые и по сей день живут недалеко от Цюриха. После смерти сестры Елизаветы в 1975 году Елена возглавила Союз гетманцев-государственников – политическую монархическую организацию, став последней живой представительницей рода во главе гетманского движения. В 2004 году (переиздано в 2013-м) она опубликовала книгу воспоминаний "Последняя из рода Скоропадских" – название оказалось пророческим, ведь именно она стала единственным ребенком гетмана, оставившим после себя потомков.

Семья тайно уехала в Германию

Елена оказалась за границей не по собственному выбору, а в результате драматических событий, изменивших судьбу всей ее семьи еще до ее рождения. 14 декабря 1918 года, под давлением восстания Директории, гетман Павел Скоропадский отрекся от власти и тайно уехал в Германию, поселившись в берлинском районе Ванзее. Именно там, уже в эмиграции, почти через год после бегства из Украины, и родилась Елена – так что она с первых дней жизни оказалась за пределами родины, которую так и не успела увидеть в детстве.



Павел Скоропадский с женой и детьми в Киеве / Фото из архива Скоропадских

Семья Скоропадских в эмиграции не испытывала нужды по немецким меркам: гетман принимал активное участие в деятельности Украинского союза земледельцев-государственников, а в 1926 году приложил усилия к созданию Украинского научного института при Берлинском университете.

Впервые она посетила Украину в 1991 году

Так, и это стало одной из важнейших миссий последних десятилетий ее жизни. Впервые Елена Скоропадская посетила Украину в октябре 1991 года – сразу после провозглашения независимости, приехав с мужем в Киев по приглашению Академии наук. После этой первой встречи с родиной предков она регулярно, почти каждые два года, возвращалась в Украину.



Елена Скоропадская приезжала в Украину после 1991 года / Фото Музея гетманства

Эти визиты не были просто ностальгическими путешествиями. Елена активно сотрудничала с украинскими историками, учеными и общественными деятелями, передала в Музей гетманства в Киеве копии портретов украинских гетманов работы Ольги Мордвиновой, выполненные по заказу ее отца, а также исторические документы из семейной коллекции – они легли в основу постоянной экспозиции "Павел Скоропадский и Украинское Государство 1918 года". Часть семейного архива она по завещанию передала в Черниговский исторический музей. Кроме того, она приложила огромные усилия, чтобы в полном объеме впервые увидели свет "Воспоминания" гетмана Скоропадского – это произошло в 1995 году, а впоследствии книгу переиздавали еще трижды: в 2016, 2017 и 2019 годах.

Прожила 95 лет

Елена Отт-Скоропадская скончалась 4 августа 2014 года в Цюрихе, Швейцария, в возрасте 95 лет. Последние годы ее жизни прошли в покое: в 2008 году пожилая супружеская пара Отт-Скоропадских переехала из собственного дома в Кюснахте в пансионат для пожилых людей недалеко от Цюриха, поскольку преклонный возраст требовал постоянного медицинского наблюдения. Ее муж Людвиг Отт пережил жену всего на год – он скончался 29 июля 2015 года, не дожив трех месяцев до своего столетнего юбилея. Сегодня дочери Елены – Александра и Ирен – по-прежнему проживают в Швейцарии недалеко от Цюриха.

В заключение предлагаем вашему вниманию также несколько интересных фактов о ее отце Павле Скоропадском.

Павел Петрович Скоропадский родился 3 (15) мая 1873 года в немецком городе Висбаден, где прожил первые пять лет жизни, а детство провел в семейном имении Тростянец на Черниговщине. Он происходил из одного из старинных казацко-дворянских родов и был потомком гетманов Ивана Скоропадского, Ивана Самойловича, Кирилла Разумовского и Даниила Апостола. Получил военное образование в петербургском Пажеском корпусе, он сделал карьеру кавалерийского офицера, а во время Первой мировой войны командовал Конным полком и был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.



Павел Скоропадский – последний гетман Украины / Фото семьи Скоропадских

29 апреля 1918 года при поддержке немецких войск Скоропадский пришел к власти в Украине, провозгласив себя гетманом и основав Украинское государство, просуществовавшее до 14 декабря 1918 года. За этот непродолжительный период были основаны Украинская академия наук и Национальная библиотека, а также сформирован разветвленный государственный аппарат. После отречения от власти гетман уехал в Германию, где прожил остаток жизни в эмиграции вплоть до трагической смерти в конце Второй мировой войны.

16 апреля 1945 года во время бомбардировки англо-американской авиацией железнодорожной станции Платтлинг недалеко от Мюнхена Павел Скоропадский получил смертельное ранение. Дочь Елизавета доставила раненого отца в больницу бенедиктинского монастыря в городе Меттен, где он и скончался 26 апреля 1945 года, не дожив месяца до своего 72-летия. Сначала его похоронили в Меттене, а впоследствии прах гетмана перезахоронили в баварском городе Оберстдорфе, где до сих пор находится семейный склеп Скоропадских.