Не султан решал все: как валиде из гарема управляли самой могущественной империей

В популярном воображении гарем часто выглядит как закрытая часть дворца, связанная только с личной жизнью султана. Сериалы, картины и европейские фантазии сделали из него почти декоративное пространство: женщины, интриги, ревность, роскошь, закрытые двери. В Османской империи гарем был гораздо более серьезным местом.

Это был центр семейной политики династии. Там воспитывали будущих султанов, там формировались союзы, там решалось, кто получит доступ к правителю, чьи письма придут к нему первыми, чей сын будет иметь шанс выжить в борьбе за трон.

Самой сильной фигурой в этой системе часто становилась не любимая султанская наложница, а его мать – валиде-султан. Формально она не сидела на троне. Но в отдельные периоды ее влияние могло быть реальнее власти самого правителя, особенно если султан был несовершеннолетним, слабым, больным или зависимым от дворцовых группировок.

Почему гарем не был просто "женской частью дворца"?

Слово "гарем" происходит от арабского корня, связанного с понятиями запретного, неприкосновенного и защищенного пространства. Во дворце Топкапы это была внутренняя, закрытая часть двора, где жили не только султанские наложницы, но и его мать, дети, сестры, служанки и евнухи, пишет Topkapi palace .

Это внутренний круг дворцовой жизни, где находились дети, мать, сестры, наложницы и обширный иерархический штат женщин и евнухов. Для династии это имело огромное значение. Османская система престолонаследия долго была жесткой и опасной: сыновья султана могли конкурировать между собой, а победитель часто устранял братьев, чтобы не допустить гражданской войны. В такой системе мать принца была не просто матерью. Она становилась его политическим тылом.

Как матери правителей управляли империей / Фото unsplash

Это было пространство, где частная жизнь правящей семьи напрямую переходила в государственную политику. Рождение сына, воспитание наследника, близость к султану, контакты с евнухами, визирями и дворцовыми службами – все это могло повлиять на будущее империи.

Власть женщин имперского гарема была реальной и связанной с более широкими политическими традициями Османского государства, а не только с дворцовыми слухами или европейскими фантазиями о Востоке. Кем была валиде-султан и почему ее боялись Валиде-султан – это мать действующего султана. Ее положение резко отличалось от статуса других женщин гарема.

Она возглавляла внутренний дворцовый мир, имела свой двор, слуг, доходы, контакты и право влиять на доступ к правителю. Ее сила держалась на простой вещи: султан мог быть абсолютным правителем для империи, но для своей матери он оставался сыном.

Валиде могла быть посредницей между султаном и чиновниками. Могла поддерживать одних должностных лиц и блокировать других. Могла вести переписку, вмешиваться в предназначение, воздействовать на браки принцесс, благотворительные проекты, строительство мечетей, больниц, фонтанов и целых городских комплексов. Ее власть была не всегда видимой, но часто очень практичной.

Особенно сильно это проявилось в период, называемый "султанатом женщин". В научной литературе так обозначают примерно век от середины XVI до середины XVII века, когда женщины османской династии оказали чрезвычайно заметное влияние на политическую жизнь империи.

Почему матери султанов иногда были сильнее самих султанов?

Самый очевидный случай – регентство. Если султан спускался на престол ребенком, его мать фактически становилась одной из главных фигур государства, информирует Quora . Она не должна была объявлять себя правительницей. Достаточно было контролировать доступ к малолетнему султану и являться центром принятия решений во дворце. Так случилось с Кесем-султаном.

Она была одной из самых известных и влиятельных женщин Османской империи. Ее политический вес особенно вырос тогда, когда на троне оказались ее сыновья и внук. В периоды слабой или несовершеннолетней власти султана она могла действовать как регент и фактический руководитель дворцовой политики. После нее немаловажную роль сыграла Турхан-султан, мать Мехмеда IV. Она также получила власть как валид при несовершеннолетнем султане и стала одной из ключевых фигур дворца.

Султанат женщин был периодом, когда матери султанов обладали исключительным авторитетом в социальных и политических кругах. Здесь речь не идет о том, что каждая мать султана автоматически управляла империей лучше или сильнее его. Это было зависимо от обстоятельств.

Возраст султана, его характер, состояние здоровья, сила великого визиря, позиция янычар, дворцовые союзы – все имело значение. Но сама система давала валиде шанс стать политическим центром.