Переиграл Лубянку в 80 лет: почему могилу Костя Левицкого во Львове разровняли бульдозерами

Каждый день тысячи львовян стоят в пробках, спешат по делам или пьют утренний кофе на одной из самых длинных и оживленных улиц недалеко от центра города – улице Костя Левицкого, которая тянется от улицы Князя Романа почти до самой Погулянки. Это название давно вошло в городскую топонимику и стало привычным.

Но если спросить случайного прохожего, кем был этот человек, большинство ограничится сухим словом "политик". Еще меньше людей знают ответ на другой вопрос: почему первый глава правительства ЗУНР похоронен не на элитном Лычаковском кладбище, а на гораздо более скромном Яновском некрополе?

12 ноября 2026 года исполняется ровно 85 лет со дня смерти Костя Левицкого. Он не был кабинетным теоретиком – это самый влиятельный украинский адвокат Галичины конца XIX – начала XX века, который десятилетиями защищал украинцев в австрийских и польских судах. Он стал соучредителем ключевых экономических институтов края – "Краевого кредитного союза" (впоследствии – "Центробанк"), страхового общества "Днестр" и "Сельского хозяина", которые вытаскивали галицкое крестьянство из нищеты. И, наконец, в ноябре 1918 года именно он возглавил Государственный Секретариат – первое правительство Западноукраинской Народной Республики. Рассказываем, как в преддверии 80-летия этот несокрушимый юрист переиграл следователей московской Лубянки, и где во Львове он нашел своё последнее пристанище.

Узник Лубянки в преддверии 80-летия: сталь, что не гнется

Чтобы понять масштаб этой личности, стоит отложить перечень его мандатов посла в Венский парламент или Галицкий сейм и вспомнить эпизод, который превосходит любой политический триллер.

Сентябрь 1939 года. Во Львов входят советские войска, принося с собой систематический террор. Старая галицкая политическая гвардия оказывается перед выбором: пытаться уехать на Запад или остаться дома. На пороге своего 80-летия (он родился 18 ноября 1859 года) Кость Левицкий категорически отказывается покидать родной город. Более того, 22 сентября он лично возглавляет делегацию украинских деятелей к советскому военному коменданту в отель "Жорж", пытаясь защитить украинские учреждения Львова от разгрома.



Кость Левицкий был известным украинским адвокатом / Фото Wikimedia

Реакция репрессивной машины была безжалостной. НКВД не обращал внимания ни на почтенный возраст, ни на европейский авторитет юриста. Уже через шесть дней, 28 сентября 1939 года, чекисты арестовали Костя Левицкого в его квартире на улице Русской, 3. Сначала его содержали во внутренней тюрьме НКВД во Львове на улице Лонцкого, а затем этапировали прямо в Москву – на печально известную Лубянку.

Представьте себе этот парадокс: 80-летний европейский юрист, привыкший к парламентским дебатам в Вене, оказывается в подвалах сталинской пыточной. Почти двадцать месяцев длятся изнурительные допросы. Следователи НКВД, которые за несколько недель ломали молодых и физически крепких людей, сталкиваются с непреодолимым препятствием. Левицкий не подписывает абсурдных признаний в "контрреволюционной деятельности" и не сдает ни одного соратника. Его профессиональный юридический ум даже в камере позволял методично разбивать обвинения чекистов, апеллируя к логике и самому советскому законодательству.

И тут происходит случай, который историки до сих пор считают уникальным для сталинской системы. Весной 1941 года советская власть внезапно освободила 81-летнего заключенного из Лубянки. Почти никто из арестованной в 1939 году верхушки украинских партий Галичины не вышел живым из советских тюрем – а Левицкий выстоял. Исследователи называют несколько причин: от ходатайств академика Кирилла Студинского (который в день освобождения приютил изможденного Левицкого в своем московском гостиничном номере и помог купить билет домой) до опасений Москвы, что смерть столь знаковой фигуры в камере вызовет излишний резонанс накануне большой войны. Весной 1941 года Кость Левицкий возвращается во Львов – физически истощенный до предела, но духовно непобежденный.

Смерть в условиях оккупации: последняя битва патриарха

Спокойной старости в родном городе ему не суждено было. В июне 1941 года разразилась немецко-советская война, и большевистский террор во Львове сменился нацистской оккупацией. После провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства 30 июня 1941 года гитлеровцы быстро приступают к репрессиям и арестам украинских борцов за независимость.

И снова Кость Левицкий становится щитом для общины. В июле 1941 года он участвует в создании и возглавляет Украинскую Национальную Раду во Львове (президиум которой благословил митрополит Андрей Шептицкий). Это был представительный орган, который пытался консолидировать украинские силы и отстаивать права местного населения перед немецкой оккупационной администрацией, пока нацисты принудительно не прекратили его деятельность.

Но человеческий организм имеет свои пределы. Здоровье, безвозвратно подорванное в камерах Лубянки, резко ухудшается. В ноябре 1941 года Левицкий попадает в львовскую клинику под опеку известного врача Марьяна Панчишина, где переносит сложную операцию. Но измученное тюрьмами сердце и воспаление легких не оставили шансов: 12 ноября 1941 года, в 17:50, Кость Левицкий умирает – всего за шесть дней до своего 82-летия.



В ноябре 1941 года Кость Левицкий попадает к врачу Марьяну Панчишину / Фото Wikimedia

Почему Левицкий похоронен на Яновском кладбище, а не на Лычакове?

Почему же первый премьер ЗУНР, человек такого исторического масштаба, похоронен не на Лычаковском кладбище, где покоятся Иван Франко и самые известные деятели культуры, а на Яновском некрополе?

Выбор места был глубоко символичным и осознанным. Лычаковское кладбище в те времена воспринималось как преимущественно польский элитарный некрополь, тогда как именно на Яновском кладбище (открытом в 1883 году) на 38-м поле располагался главный украинский военный пантеон – Мемориал Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии. В 1938 году здесь, среди своих солдат, похоронили легендарного командующего УГА генерала Мирона Тарнавского.

Поэтому в ноябре 1941 года украинская община Львова решила похоронить политического создателя ЗУНР непосредственно на стрелецком мемориале – рядом с могилой генерала Тарнавского и сотнями стрелков, которые с оружием в руках защищали провозглашенное Левицким государство. Похороны превратились в многотысячную национальную манифестацию в оккупированном городе: после заупокойной службы, на которой прощальную речь произнес Иосиф Слипый (назвав покойного "руководителем политической жизни народа до последней минуты"), траурная процессия прошла через весь Львов к Яновскому кладбищу.

Даже после смерти Москва не дала покоя непокорному узнику Лубянки. В 1971 году советская власть с помощью бульдозеров варварски уничтожила стрелковый мемориал на 38-м поле вместе с могилами Мирона Тарнавского и Костя Левицкого, пытаясь стереть саму память о ЗУНР. И только после восстановления независимости Украины историческая справедливость была восстановлена: в 1994 году рядом с ними перезахоронили адъютанта Симона Петлюры, полковника УНР Василия Беня (замученного в тюрьме на улице Лонцкого в 1941 году), а 1 ноября 1998 года восстановленный мемориал торжественно открыли.

Как выглядит могила Костя Левицкого на 38-м поле: смотрите видео

Сегодня могилу Костя Левицкого на 38-м поле Яновского кладбища невозможно спутать ни с одной другой. Она расположена в почетном ряду у подножия стрелецкого холма, слева от могилы генерала Мирона Тарнавского. Над ней возвышается строгий тройной стрелецкий крест из светло-серого гранита, перевязанный сине-желтой лентой, на котором высечены лишь два слова без каких-либо лишних титулов: "КОСТЬ ЛЕВИЦКИЙ".

В следующий раз, когда вы будете проходить или стоять в пробке на улице Костя Левицкого во Львове, вспомните об этом тройном гранитном кресте на 38-м участке Яновского кладбища. Там, в окружении своих верных стрелков, покоится 81-летний юрист, который смотрел в глаза следователям НКВД на Лубянке и не сломался, – человек, чей ум и характер юридически выковали украинскую государственность в Галичине.