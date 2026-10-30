Капля слева – до Балтики, справа – до Черного моря: уникальная точка рядом со Львовом

Прямо через Львов и его окрестности проходит Главный европейский водораздел – масштабная природная линия, разделяющая бассейны рек, впадающих в Атлантический океан, Балтийское и Черное моря.

В этой точке наблюдается удивительное географическое явление: если вылить стакан воды с одной стороны холма, поток направится на север к Балтике, а если сделать шаг в сторону и вылить с другой – вода устремится на юг к Черному морю. Самые известные такие участки расположены на хребтах Розточчя и непосредственно во Львове, в частности в районе парка "Высокий Замок", Цитадели и улицы Зеленой.

Как формируются маршруты для капель дождя

Механизм разделения потоков работает на уровне мельчайших ручьев и рельефных складок местности. С одного склона вода собирается в бассейн Полтвы и Западного Буга, откуда впадает в Вислу и в конечном итоге достигает Балтийского моря. С противоположного склона вода стекает в многочисленные истоки реки Зубра или Верещицы, которые несут ее к Днестру, направляясь дальше на юг вплоть до черноморского побережья.

Уникальный водораздел на Львовщине / Фото ЛОДА

С геологической точки зрения это чрезвычайно редкий ландшафт. Обычно большие водоразделы проходят по высоким горным хребтам, тогда как на Львовщине граница двух гигантских водных бассейнов материка пролегает по сравнительно невысоким холмам высотой около 300 – 400 метров над уровнем моря.

Сегодня об этой особенности напоминают памятные знаки на Розточье и городские топонимы, подчеркивая уникальное расположение края на стыке гидрографических систем всей Европы.