В Чернобыльском заповеднике обнаружили гриб, похожий на капусту: почему он примечателен

В лесу Чернобыльского заповедника специалисты наткнулись на гриб, который издалека легко принять за необычное растение. Вместо привычной ножки и шляпки он образует десятки волнистых светлых лопастей, собранных в большую шарообразную структуру.

Это листочня кучерявая, или Sparassis crispa. Из-за характерной формы ее также называют "грибом-бараном" и "грибной капустой", а в Украине этот вид настолько редкий, что занесен в Красную книгу со статусом "исчезающий". Находка была сделана на территории Розсоховского природоохранного научно-исследовательского отделения, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Для ученых такие случаи важны не только из-за редкости гриба: каждое новое подтвержденное место обитания помогает точнее определить его распространение.

Почему этот гриб напоминает капусту?

У листочного гриба нет большой привычной шляпки. Его плодовое тело состоит из многочисленных разветвленных и волнистых лопастей, которые плотно прилегают друг к другу. Именно из-за них гриб может напоминать кочан цветной капусты, клубок кружева или кудри. Молодые плодовые тела обычно светлые – беловатые, кремовые или светло-желтые, а с возрастом постепенно темнеют. Размеры тоже могут быть необычными.

Как выглядит этот гриб / Фото Unsplash

По данным Красной книги Украины, плодовое тело листочного гриба обычно имеет от 10 до 40 сантиметров в диаметре, хотя встречаются и более крупные экземпляры. Вес может достигать примерно 6 килограммов.

В Украине в свое время даже находили листочню весом около 16 килограммов. Это не означает, что именно гриб из Чернобыльского заповедника имел такие размеры – данные касаются возможностей вида в целом.

Где растет листочня кучерявая?

Чаще всего ее находят в хвойных, прежде всего сосновых лесах. Гриб растет у основания старых деревьев, на корнях или иногда на свежих пнях. Его грибница развивается в древесине и может вызывать корневую гниль. Поэтому большое плодовое тело, которое человек видит над землей, – лишь видимая часть организма, значительная часть которого скрыта в древесине и почве.

В Украине листочня встречается редко и преимущественно единичными экземплярами. Известные места ее произрастания находятся, в частности, на Волыни, в Ровенской, Киевской, Львовской областях и на Закарпатье. Одними из причин сокращения численности вида в Красной книге называют сбор грибов людьми и уничтожение старых сосен.

Почему такую находку важно зафиксировать?

Для редких видов недостаточно знать лишь то, что они когда-то встречались на определенной территории. Ученым необходимо регулярно подтверждать их присутствие и следить за тем, сохраняются ли места, пригодные для существования популяции. Именно поэтому новая находка в Чернобыльском заповеднике дополняет данные о современном распространении листочни кучерявой на Полесье.

Срывать такой гриб не стоит. Вид находится под охраной, поэтому если листочня вдруг встретится в лесу, ее лучше оставить на месте, а необычную "грибную капусту" – просто сфотографировать.