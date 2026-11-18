В штате Нью-Йорк в ходе планового мониторинга водоемов биологи наткнулись на чрезвычайно редкую находку – ярко-желтого речного налима, который больше напоминает аквариумную золотую рыбку, чем обитателя северных рек.

Обычно представители этого вида имеют незаметную серо-зеленую или пятнистую желтовато-бурую окраску, что идеально маскирует их на илистом дне. Необычный экземпляр был выловлен в водах гавани города Освего, где специалисты Службы рыбных ресурсов и дикой природы США регулярно отслеживают появление чужеродных видов, сообщили в ведомстве.

Специалисты назвали улов событием "раз в миллион", ведь ярко-желтый цвет чешуи обусловлен ксантохромизмом – редкой генетической особенностью, при которой в организме подавляется синтез темных пигментов и начинают доминировать желто-оранжевые оттенки. В дикой природе такое явление встречается даже реже, чем классический альбинизм или меланизм.

Уникальная рыба / Фото Службы рыбных ресурсов и дикой природы США

Помимо уникальной внешности, находка имеет большое научное значение еще по двум причинам. Во-первых, численность речного налима в этом водоеме крайне низка, и во время научного обследования гавани его зафиксировали впервые, поскольку обычно эта рыба держится на значительно большей глубине в холодной воде.

Во-вторых, при осмотре выяснилось, что желтый налим был сильно истощен, поэтому его передали в ветеринарный университет для детального обследования.

Почему золотистая окраска в дикой природе редко позволяет дожить до взрослого возраста

Для хищников и донных рыб естественная камуфляжная окраска является главным условием выживания, ведь она помогает одновременно скрываться от более крупных врагов и незаметно подкарауливать добычу. Рыбы с ксантохромизмом в естественных водоемах фактически светятся на фоне темного дна и водорослей, поэтому большинство таких мальков становятся легкой добычей для птиц и щук еще в первые месяцы жизни.

К тому же появление нетипичного пигмента нередко связано с ослабленным иммунитетом или нарушениями обмена веществ, что объясняет истощенное состояние пойманного в Освего налима. В то же время генетический и биохимический анализ этой уникальной особи поможет ученым оценить общее состояние здоровья местной популяции и разработать эффективные программы по сохранению речного налима во всем озерном бассейне.