В украинских лесах живет мама, которая "откладывает" роды до весны: как это возможно

В украинских лесах обитает животное, которое спаривается летом, но рожает детенышей только следующей весной или в начале лета. Это косуля европейская, или сарна: ее зародыш в течение нескольких месяцев развивается чрезвычайно медленно.

Такой механизм позволяет отложить появление потомства до более благоприятного сезона. При этом зародыш все это время остается живым, а его клетки продолжают делиться.

Как косуля задерживает развитие зародыша на несколько месяцев?

После летнего оплодотворения у косули наступает период резкого замедления раннего развития зародыша, описанный в исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале Communications Biology. Он длится примерно четыре–пять месяцев и является естественной частью размножения этого вида.

Брачный период у косуль приходится преимущественно на июль–август. После оплодотворения образуется ранний зародыш, который некоторое время остается в матке, не прикрепившись к ее стенке.

Кто в украинских лесах "переносит" рождение детенышей на весну / Фото Unsplash

У некоторых других млекопитающих такая задержка сопровождается почти полной остановкой деления клеток. У косули есть своя особенность: ее зародыш медленно растет и постепенно изменяется. По оценкам исследователей, количество клеток в этот период удваивается примерно раз в три недели. По завершении этого периода темп развития резко возрастает.

Зачем косуле рожать детенышей через столько месяцев после спаривания?

Такая задержка развития помогает согласовать летнее спаривание с появлением потомства в более теплый период года. Детеныши рождаются преимущественно в мае–июне, когда растительности уже много. Для самки, которая вскармливает их молоком, доступность корма особенно важна.

Замедление происходит в самом начале развития зародыша, задолго до формирования готового к рождению детеныша. Это сезонная биологическая особенность, а не сознательное решение самки.

В Украине речь идет о той самой европейской косуле, которую можно встретить в природе. В частности, сотрудники заповедника "Горганы" регулярно фиксируют этих животных с помощью фотоловушек. Сам феномен известен науке еще с XIX века: такую задержку развития зародыша у косули впервые описали в 1843 году.