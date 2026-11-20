В мире дикой природы существует немало способов пережить суровые зимние морозы, однако североамериканская лесная лягушка обладает механизмом, напоминающим настоящую биологическую перезагрузку.

С наступлением холодов эта небольшая амфибия не прячется глубоко в ил на дне водоемов, а зарывается в лесную подстилку и буквально замерзает до состояния твердого камня. Ее сердце полностью останавливается, дыхание прекращается, кровообращение замирает, а почти 65% воды в организме превращается в лед, рассказывает в Threads biologist.ua.

Для подавляющего большинства живых существ такое состояние означает мгновенную гибель, ведь острые кристаллы льда разрывают нежные клеточные мембраны изнутри, однако лесная лягушка научилась обходить этот закон физики.

Как глюкоза в крови работает вместо автомобильного антифриза

Секрет выживания амфибии кроется в мгновенной биохимической реакции, которая запускается в ее организме, как только температура воздуха опускается ниже 0 градусов и к коже прикасаются первые кристаллы льда. В этот момент печень лягушки начинает в бешеном темпе расщеплять запасы гликогена и выбрасывать в кровоток гигантскую дозу глюкозы – ее концентрация в крови возрастает почти в 100 раз.

Этот природный сахар вместе с мочевиной, которую организм перестает выводить еще осенью, проникает внутрь каждой клетки и действует как мощный криопротектор. Высокая концентрация растворенных веществ резко снижает температуру замерзания внутриклеточной жидкости, поэтому вода замерзает только в межклеточном пространстве и брюшной полости, но сами клетки остаются целыми и защищенными от разрушения.

Как происходит весеннее пробуждение и что это дает науке

В состоянии полной заморозки при температуре до минус 16–18 градусов лесная лягушка может находиться несколько месяцев подряд без каких-либо признаков жизни. Когда же весной солнце прогревает лесную подстилку, процесс оттаивания запускается изнутри наружу: сначала оттаивает сердце и начинает понемногу сокращаться, восстанавливая кровообращение, а вслед за ним оживают легкие, головной мозг и конечности.

Уже через 10 – 14 часов после оттаивания амфибия возвращается к привычному ритму, выбирается из укрытия и отправляется на поиски пары. Сегодня этот феномен лесной лягушки активно изучают специалисты по трансплантологии и криобиологии во всем мире, пытаясь воссоздать ее естественную сахарную защиту для безопасного замораживания и длительного хранения донорских органов без повреждения тканей.