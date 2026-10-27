Пауки умеют летать: как им удавалось преодолевать даже просторы океана

В конце лета и осенью во время утренней прогулки можно заметить мириады серебристых нитей, медленно плывущих в лучах солнца. Это не просто остатки летних ловушек, а массовое расселение крошечных пауков.

В отличие от многих насекомых, пауки не имеют крыльев. Для взрослых особей это редко становится препятствием, однако новорожденным детенышам жизненно необходимо убраться как можно дальше от гнезда, рассказывает britishspiders.

Если остаться на одном клочке земли, придется конкурировать за добычу с тысячами братьев и сестер или даже стать их обедом. Чтобы найти новые территории, членистоногие используют удивительную стратегию воздушных путешествий.

Старт с самой высокой точки

Для запуска паучонок ищет любое возвышение: сухой стебель травы, верхушку забора или листок дерева. Выбравшись на край, маленький путешественник поворачивается навстречу ветру, высоко поднимает брюшко к небу и выпускает через паутинные бородавки тонкую струйку жидкого белка. В воздухе шелк мгновенно затвердевает, образуя невесомые нити. Поток воздуха подхватывает прядь, постепенно вытягивая ее до нужной длины.

Когда подъемная сила становится достаточной, чтобы оторвать паука от опоры, он отпускает лапки и взлетает вверх, словно воздушный змей с оторванным леером. В науке этот способ передвижения называют балунингом. Хотя слово происходит от понятия воздушного шара, точнее было бы говорить именно о дельтапланеризме или парусном спорте, где паутинка работает гибким крылом.

Паукам приходится перелетать на новое место / Фото Pixabay

Более того, физические исследования доказали, что паукам помогает не только ветер. Их микроскопические шелковинки улавливают естественные электрические заряды атмосферы, благодаря чему животные могут взлетать даже в практически безветренные дни.

Путешествия на край света

Расстояние такого полета бывает впечатляющим. Чаще всего паук пролетает от 1 до нескольких десятков метров, опускаясь на соседний луг. Однако восходящие теплые воздушные потоки нередко заносят бескрылых путешественников в верхние слои атмосферы.

Орнитологи и метеорологи находили живых пауков семейства линифиид (Linyphiidae) на высоте более 4 000 метров над уровнем моря и за сотни километров от ближайшего берега в открытом океане. Именно благодаря шелковым парашютам пауки в свое время одними из первых среди живых существ заселили отдаленные острова планеты, включая Гавайский архипелаг, подтвердив статус самых успешных воздухоплавателей дикой природы.