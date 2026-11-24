В середине XIX века мировая экономика переживала настоящую ресурсную лихорадку, однако предметом ожесточенной борьбы государств стали не алмазы, нефть или золото, а обычный птичий помет.

На безлюдных скалистых островах у тихоокеанского побережья Перу на протяжении тысячелетий гнездились миллионы морских птиц, оставив после себя слои гуано толщиной до 50 метров. Благодаря засушливому климату этот природный концентрат азота и фосфора не вымывался дождями и стал идеальным удобрением для истощенных полей Европы и Северной Америки.

Эпоха "белого золота": дворцы и жизнь без налогов

Когда европейские фермеры убедились, что горстка перуанского гуано способна повысить урожайность в несколько раз, цены на него взлетели до небес. В 1840–1860-х годах Перу фактически стало мировым монополистом по этому ресурсу и мгновенно превратилось в самое богатое государство Южной Америки.

Доходы от экспорта птичьего удобрения составляли до 80 % всего государственного бюджета. На эти деньги у правительства возникло ощущение бесконечного процветания: власти отменили налоги для граждан, выкупили рабов, проложили железные дороги в Андах и застроили Лиму роскошными дворцами.

Остров, ставший "золотой" жилой / Фото GetYourGuide

Как Испания попыталась захватить "золотые" острова

Огромные доходы Перу не давали покоя европейским монархиям, и больше всего – Испании, которая никак не могла смириться с потерей своих бывших южноамериканских колоний. В апреле 1864 года испанская военная эскадра воспользовалась дипломатическим инцидентом и силой захватила архипелаг Чинча – главный источник перуанского гуано, где добывалось более 60 % всего экспортного объема. Так разразилась Первая тихоокеанская война, известная в истории как война за острова Чинча.

На защиту Перу встали соседние Чили, Эквадор и Боливия, образовав совместный оборонительный союз. После морских сражений и ожесточенной бомбардировки южноамериканских портов испанский флот был вынужден отступить и вернуть контроль над островами.

Громкое похмелье после исчерпания запасов

Триумф оказался недолгим: во время военного противостояния Перу взяло огромные зарубежные кредиты под залог будущих поставок гуано, добывая этот ресурс хищническими темпами без какого-либо планирования. Уже в конце 1870-х годов многовековые залежи почти полностью иссякли, а на мировом рынке появились более дешевые минеральные удобрения и селитра. Когда поток денег с Птичьих островов внезапно иссяк, страна осталась с гигантскими внешними долгами, недостроенной инфраструктурой и объявила государственный дефолт, который на десятилетия отбросил экономику Перу назад.