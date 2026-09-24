Франко не из учебника: какими были домашние привычки и маленькие пристрастия писателя

Иван Франко известен прежде всего как писатель, ученый и общественный деятель. Однако в семейных воспоминаниях, музейных материалах и рассказах он предстает совсем другим: человеком, который любил пешие прогулки, рыбалку, грибы, животных, кофе, беседы с друзьями и детский шум.

Личные вещи, письма, фотографии, мебель и воспоминания потомков помогают увидеть не бронзового Каменяра, а живого "цельного" человека – трудолюбивого, любознательного, гостеприимного и порой очень уставшего. В Доме Франко этот личный мир воссоздают в мемориальных интерьерах семейной виллы. И 24 Канал совместно с командой музея с радостью знакомит вас с другим писателем, о котором не рассказывали в школе.

Франко круто вмел в work-life balance

Очень хорошо повседневный ритм Франко описала Кекилия Волянская-Гардецкая, дочь того самого отца Олексы Волянского, благодаря которому украинские интеллектуалы привыкли отдыхать в Криворовне. Именно там, в родном селе, во время летних каникул еще юная Кекилия имела возможность общаться и видеться с Франко и его семьей.

По ее воспоминаниям, он вставал рано и отправлялся в лес за грибами или ягодами. Часто его сопровождала сама Кекилия, так как она хорошо знала местные тропинки. К завтраку они возвращались с полными корзинами.

После утренней прогулки писатель работал до 11 часов. Затем он отправлялся к Черемошу – купаться и общаться с Владимиром Гнатюком и знакомыми. После обеда он снова возвращался к работе, обычно до пяти вечера. А вечером семья, друзья и другие отдыхающие собирались у реки: купались, беседовали, пели и спорили о литературе и политике.

Этот распорядок хорошо показывает Франко в повседневной жизни. Даже во время отдыха он работал, но и не жил только за письменным столом. Можно смело предположить, что писатель был мастером в том, что сейчас модно называть work-life balance.

Трехслойный кофе и домашние ритуалы

Франко любил так называемый "трехэтажный" кофе. Во Львове так называли сочетание кофе, сливок или сметаны и домашней выпечки или печенья.

Столовая в доме Франко была не просто местом для трапезы. Здесь семья собиралась и в будни, и по праздникам, дети учились и играли, Ольга чинила одежду или вышивала, а Иван работал над текстами или редактировал очередной выпуск "Литературно-научного вестника".

В этой комнате когда-то не раз наслаждались маминым именинным пирогом, вареньем и ее фирменным чаем с листочком смородины, а по особым случаям выставляли на стол семейное серебро. Здесь до сих пор стоит самовар, который когда-то привез из Одессы сам Франко; сейчас это ценный экспонат мемориальной музейной коллекции.

Франко-рыбак

Франко не представлял своей жизни без рыбалки. "Рыбалка – это моя страсть", – признавался он, и об этом его фанатичном увлечении вспоминают дети и друзья. В частности, хороший друг писателя Михаил Мочульский писал, что самой большой радостью в жизни поэта было, когда он наловил много рыбы или набрал много грибов. А еще Франко всю свою жизнь мечтал иметь собственный пруд с рыбой, но эта мечта так и не сбылась.

У Франко были и любимые способы рыбалки, и свои личные ритуалы. Он ловил рыбу разными способами – сачками, сетями и даже руками. А вот удочки не любил и считал тех, кто ими пользовался, несерьезными рыбаками. Из воспоминаний известно, что уловы Франко бывали богатыми и разнообразными: пструги (речная форель), клени, окуни, караси, лещи, щуки, карпы, вьюны, пескари, яльцы, раки и не только.



Иван Франко называл рыбалку своей страстью / Фото Park of Naguevychy

По словам дочери Анны, у отца всегда было хорошее настроение, когда он собирался "на рыбу", а его возвращение с уловом становилось веселым и незабываемым для детей событием. И чем больше был улов, тем лучше! Соревновательный момент в этом процессе тоже интересовал Франко, не зря дети вспоминали, что это был папин любимый "вид спорта". К слову о соревнованиях, именно с рыбами связана еще одна очень приятная для Франко личная победа. Однажды он выиграл конкурс знатоков-ихтиологов и получил в подарок четыре плаката с изображением рыб, которые когда-то украшали стены его дома, а сейчас хранятся в коллекции музея во Львове.

Впрочем, улов для него был не самым главным. Рыбалка давала Франку возможность проводить время на природе и общаться с людьми. А еще требовала движения, наблюдательности и терпения – качеств, которые были важны и в его научной, и в литературной работе.

Грибы и лесные прогулки

Грибы были еще одним большим увлечением Франко. Собирать их он научился у отца Якова. С детства его называли "лесной душой", а сам Франко говорил, что лес – это его церковь, потому что там он чувствует присутствие Бога.

Писатель хорошо различал виды грибов и даже знал их названия на латыни (еще со школьных лет). Что он собрал, потом готовили для семейных трапез. Больше всего Франко любил "настоящие", то есть белые грибы.

Писатель хорошо знал места, где растут грибы, и охотно ходил в лес не один, а с детьми и знакомыми. По их воспоминаниям, он любил ходить в лес босиком с большой корзиной, всегда пристально вглядывался в землю, выискивая грибы как добычу.

Кекилия Волянская-Гардецкая вспоминала, что Франко научил ее не вырывать гриб с корнями, а срезать ножом саму шляпку. Он также объяснял: если найден один гриб, стоит поискать рядом, ведь часто они растут парами.

Во время сбора грибов Франко беседовал с детьми, интересовался местными легендами и преданиями, расспрашивал о названиях растений, животных, скал и пещер. Он внимательно слушал и много запоминал.

Собственно, во время летнего отдыха писатель ходил к Писаному Камню, Довбушевым Церквам и другим местным достопримечательностям. Его интересовала не только природа, но и то, как люди объясняли происхождение названий и особенности окружающей среды.



Белые грибы Иван Франко называл "настоящими" / Фото Magnific

Франко с удовольствием проводил время с детьми

Воспоминания Кекилии Волянской-Гардецкой показывают нам Франко как приветливого человека с хорошим чувством юмора, который не чурался общества, а особенно детских компаний. Он рассказывал детям истории, не отгораживался от них своей известностью и с удовольствием проводил с ними время.

Кекилия вспоминала, что Франко "не задирался" – не вел себя высокомерно и не демонстрировал собственную важность. Если ребенок уставал во время прогулки, он мог взять его на плечи. Лучшие ягоды, которые находил в лесу, отдавал детям.

Франко серьезно относился к детским вопросам. Он объяснял увиденное, привлекал детей к сбору грибов и рассказывал о местности. Вечером мог присоединяться к молодежным забавам, петь и делиться веселыми эпизодами из своей жизни.

С особым пиететом и теплотой вспоминают Франчата о месте папы в их жизни: как он открывал им мир во время чтения книг и семейных прогулок, как помогал в учебе, как они придумывали свои игры, как спасали многочисленных зверюшек с улицы в их родном доме, как сочинял для них сказки об этих самых зверюшках. Ведь для них большой Франко был прежде всего папой, и ничто не могло это изменить.

А потом болезнь изменила его жизнь

После 1908 года состояние здоровья Франко существенно ухудшилось. Из-за болезни он утратил возможность полноценно пользоваться руками и все больше зависел от помощи других людей. Согласно одному из воспоминаний, Франко описывал свой недуг как проволоку, сковавшую его руки. Собственно, он ездил к колодцу в Криворовне, веря, что его целебная вода способна распутать эту проволоку.

Сначала "руками" отца стал старший сын Андрей. А сам Франко называл своего первенца и надежную опору во время болезни "самым дорогим помощником". Андрей помогал ему есть, одеваться, читать и работать. После смерти сына о писателе в разное время заботились разные люди, ведь из-за вызовов Первой мировой войны и личных обстоятельств родные не могли этого делать.

Период болезни важен для понимания характера писателя: он предстает не только сильным и неутомимым, но и вынужденным принимать помощь и приспосабливаться к тяжелым ограничениям. И эта болезнь навсегда изменила жизнь этого активного, трудолюбивого жизнелюба.

И эта неоднозначность делает его образ полнокровным и живым. Сегодня Франко предстает перед нами не только как автор многих произведений, общественный деятель, политик, ученый, но и как хозяин дома, отец, друг, сосед, рыбак, грибник и человек со своим собственным ритмом дня. Множество интересных историй о Франко-"цельном человеке" – сегодня можно услышать на экскурсиях в Доме Франко, где можно проникнуться атмосферой жизни писателя, лучше понять его и прочувствовать его произведения.