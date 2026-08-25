И именно бытовые детали помогают увидеть Франко как живого человека – отца, мужа и хозяина. О кулинарных традициях его семьи, любимых блюдах и обычаях расскажет 24 Канал совместно с командой "Дома Франко" во Львове.

Дом, сад и семейный стол

В 1902 году семья Франков поселилась в собственной львовской вилле на современной улице Ивана Франко, 152 – бывшей улице Понинского, 4. Сегодня здесь по-прежнему находится Дом Франко, ведь в вилле располагается Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко, где всегда радушно ждут гостей. Отметим, что музейный комплекс также включает соседнее здание № 150, однако именно вилла по адресу № 152 была семейным домом писателя.

Рядом с домом был сад с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками. За садом ухаживала вся большая семья, из обильных плодов делали сушеные фрукты. А Ольга Франко славилась своими вареньями и чаем с листочком черной смородины. Собственно, до сих пор здесь сохранилась груша, которую когда-то посадил сам хозяин дома.

Если же говорить о быте семьи, то он формировался под влиянием различных региональных традиций. Иван Франко происходил из Нагуевичей в Дрогобычском районе, а его жена Ольга Хоружинская – из Слободской Украины. А поженились они 4 (16) мая 1886 года в Киеве. Поэтому в этом году, помимо больших юбилеев Франко (170 лет со дня рождения) и годовщины смерти (110 лет со дня смерти), сотрудники музея отмечают и 140-летие этого знаменательного соборного брака.

Две Ольги Франко

Прежде чем перейти к рассказам о кулинарном наследии семьи, важно разобраться в семейной генеалогии, чтобы не путать двух женщин – Ольгу Хоружинскую и Ольгу Билевич, которые каждая в свое время стали носить фамилию Франко.

Ольга Хоружинская – жена Ивана Франко, мать его четырех детей. Она вела большое хозяйство, воспитывала детей и прекрасно готовила блюда восточноукраинской кухни.

Ольга Франко из рода Билевичей – жена Петра Франко и невестка писателя. Именно она стала известной в Галичине кулинаркой и автором книги "Первая украинская общепрактическая кухня", изданной в Коломые в 1929 году.

Ольга Хоружинская и хозяйство

На первый взгляд бытует образ Ольги Хоружинской как беспомощной хозяйки, однако это не так. Согласно исследованиям франковедов, она хорошо готовила блюда восточноукраинской кухни, хотя не всегда справлялась с бойковскими. К сожалению, до нас дошел лишь один из кулинарных рецептов жены Франко – рецепт семейного именинного пирога сохранила и передала потомкам дочь Франко Анна. Зато кулинарное наследие невестки Франко значительно обширнее, его до сих пор берегут и популяризируют ее внучки, то есть правнучки Ивана Франко, а ее сборник "Практическая кухня" переиздают и сегодня.



Ольга Хоружинская хорошо готовила блюда восточноукраинской кухни / Фото frankovi.com.ua

В то же время большой дом требовал не только кулинарных навыков, но и организации труда. В семье Франко в разные периоды работали наемные домашние работницы (повариха, служанка, няня), которые помогали вести хозяйство. Среди них, в частности, упоминают Лукию Крохмальную.

По семейным воспоминаниям, Ольга готовила джемы, конфитюры и наливки, выпекала дрожжевые изделия и поддерживала традицию семейных именин. На такие праздники пекли пирог со сладкой или мясной начинкой, который украшали по слобожанской традиции надписью из теста в честь того, кого поздравляли.

Благодаря Ольге в домашнем меню появлялись и продукты, менее привычные для галицкой среды того времени, например, баклажаны.

Грибы, рыба и бытовые споры

По воспоминаниям современников, прежде всего детей, кулинарные предпочтения Ивана Франко связаны с грибами и рыбой. А любимым блюдом писателя называют молодой картофель с обжаренными грибами. И это связано с большой страстью Франко к рыбалке и сбору грибов.

Грибы маленький Иван научился различать еще у своего отца Якова Франко. Так же и ловить рыбу разными способами, особенно руками, Франко полюбил еще в детстве. У него даже было двое друзей-гимназистов, которые тоже обожали ловить рыбу голыми руками. А на протяжении всей жизни он часто отправлялся на рыбалку или собирать грибы, приучал к этому жену и детей, приглашал друзей и коллег.



Иван Франко любил ловить рыбу / Фото kamenyar.info

Хотя порой любимые увлечения становились причиной небольших домашних конфликтов. Сын Петр вспоминал, что Иван и Ольга, бывало, ссорились из-за рыбы или грибов, потому что папа приносил их так много, что маме было трудно справиться с этим "уловом".

Сочельник в доме Франко

К Сочельнику старались приготовить двенадцать постных блюд, хотя из-за материальных обстоятельств их количество могло меняться. Главными были кутья и узвар. Как выяснила франковед Наталья Тихолоз, основными ингредиентами кутьи в семье Франко были пшеница, мак и мед. Другие добавки могли быть, но не были обязательными.

Среди других рождественских блюд упоминаются капуста, голубцы, пироги, вареники, печеные пирожки, пампушки, колотый горох, сушеные груши и сливы. Также готовили рыбный борщ с "ушками".

Иван Франко так описывал порядок подачи блюд в Сочельник: сначала могла быть капуста, затем пироги, голубцы, рыба, сушеные яблоки или сливы, а в конце – кутья.

Ужинали обычно в столовой, а потом вся семья собиралась у елки, украшенной по семейным обычаям, зажигали на ней свечи и колядовали.



Иван Франко в Щедрый вечер в приюте для сечевых стрелков, январь 1916 года / Фото из фондов Дома Франко

Пасха и семейная паска

Пасха занимала важное место в семейном календаре. В Нагуевичах, по бойковской традиции, пекли большую паску и меньшую "сестру пасчину". Вместе с ними в печь ставили маленькие пасочки – перепечки. Как отмечают исследователи, в семье Франко пекли белую пшеничную паску. Для бойковской среды это было связано с достатком: более бедные семьи часто использовали ржаную или ячменную муку, тогда как более зажиточные могли позволить себе пшеничную.

До сих пор в Доме Франко хранится пасковник – сосуд, в котором семья освящала пасхальные продукты. В него клали по кусочку каждого блюда, приготовленного к празднику, а паску заворачивали отдельно.



Деревянный пасковник хранится в Доме Франко / Фото из фондов Дома Франко

А еще больше узнать о гастрономических предпочтениях писателя, бытовых обычаях и традициях празднования его семьи вы сможете, посетив Дом Франко во Львове. Загляните в его столовую и представьте себе утреннюю суматоху, посреди которой хозяин потягивает свой любимый "трехэтажный кофе" и пишет новые произведения.