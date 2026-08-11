Засуха обнажила на дне реки "камни голода": предки оставили на них жуткие предупреждения

Когда река отступает, она иногда обнажает не только камни и ил. На дне Эльбы – большой реки, протекающей через Чехию и Германию, – вновь появились исторические знаки, которые в прошлые века люди воспринимали как дурной знак, – так называемые "камни голода".

Это скалы и камни в русле реки, на которых поколение за поколением высекали даты больших засух и экстремального обмеления. Для современного человека это может выглядеть как странный памятник прошлого. Для тех, кто жил у реки несколько веков назад, такой камень означал гораздо больше: вода упала настолько низко, что впереди может быть беда, рассказывает once.incident.

Низкий уровень Эльбы в древности сказывался на всей жизни региона. Речной транспорт останавливался, мельницы не могли работать, урожай погибал, торговля становилась затруднительной. После такой засухи часто наступал голод, поэтому эти камни и получили свое мрачное название.

Для предков засуха означала беду / Коллаж 24 Канала

Почему эти камни называли "голодными"?

"Камни голода" были не просто отметками уровня воды. Это были предупреждения для потомков. Когда река мелела настолько, что камень становился видимым, люди понимали: засуха уже зашла слишком далеко.

Один из самых известных таких камней расположен недалеко от чешско-немецкой границы. На нем на немецком языке высечена короткая фраза, которая звучит почти как проклятие: "Если увидишь меня – плачь".

Эту надпись легко понять. Для жителей прошлых веков появление камня было не туристической достопримечательностью, а сигналом опасности. Если вода опускалась так низко, река уже не могла нормально снабжать города и деревни вокруг себя.

Сегодня Эльба вновь обнажает эти предупреждения из прошлого. Гидрологи фиксируют сильное обмеление: в районе Пирны уровень реки длительное время держится значительно ниже одного метра, а в Дрездене глубина сократилась до 54 сантиметров. Такие цифры звучат сухо, но за ними хорошо видно главное: река, которая веками была транспортной артерией и частью хозяйственной жизни, вновь показывает границу, которую люди когда-то боялись пересечь.

"Камни голода" напоминают, что климатические кризисы – не выдумка современности. Европа переживала засухи и раньше, и люди пытались оставить после себя простое предупреждение: если эти надписи снова появились из воды, ситуация уже серьезна.

Отдельно исследователи обращают внимание и на более широкий климатический контекст. Засухи прошлого могли совпадать с сильными климатическими колебаниями, в частности с периодами Эль-Ниньо. Но главный смысл этих камней не в одном конкретном явлении. Они показывают, как давно люди замечали связь между водой, урожаем, транспортом и выживанием.