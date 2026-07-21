Молния не ударяет наугад: почему она выбирает именно определенные места

Молния кажется хаотичной. Она рассекает небо за доли секунды, ударяет то в дерево, то в крышу, то в башню, то просто в землю, и после этого легко подумать, что в ее выборе нет никакой логики.

Молния ищет путь, по которому электрический заряд может пройти наиболее легко. Именно поэтому некоторые объекты чаще других оказываются в зоне повышенного риска, сообщает 24 Канал. Все начинается внутри грозовой тучи, где частицы льда движутся, сталкиваются друг с другом, накапливают электрический заряд – и в какой-то момент напряжение становится настолько большим, что небо буквально "пробивает" искра.

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Как вообще рождается молния?

Гроза начинается не с молнии, а с облака. Внутри него мелкие частицы льда и воды постоянно движутся вверх и вниз, сталкиваются, трутся друг о друга и постепенно накапливают электрические заряды. BBC объясняет это очень просто: когда заряд в облаке накапливается достаточно сильно, он может внезапно протечь в виде огромного электрического тока – между облаком и землей или между различными частями облаков.

Именно эту мощную вспышку мы и видим как молнию. В этот момент воздух нагревается примерно до 10 000 градусов. Он расширяется настолько резко, что возникает ударная волна. Ее мы слышим как гром.

Как выглядит момент удара молнии: смотрите видео

Молния – это гигантский электрический разряд, который пытается выровнять разницу зарядов между облаком, землей или другими частями атмосферы. Если еще нагляднее и проще: электричество можно представить "ленивым". Оно ищет самый короткий и удобный путь. Именно поэтому молния чаще ударяет не куда попало, а туда, где для разряда созданы лучшие условия.

Почему молния выбирает высокие и острые объекты?

Чаще всего под удар попадают высокие, одиночные или острые объекты. Это могут быть деревья, башни, антенны, столбы, вершины холмов, крыши с острыми элементами или горные хребты. Причина проста: молния ищет кратчайший путь между облаком и землей.

Если на открытой местности есть высокое дерево или мачта, именно они оказываются ближе к облаку, чем ровная земля рядом. Вершины холмов и группы деревьев подвержены большему риску удара, чем низины или русла ручьев. Точно так же крыша с острым шпилем или крутым углом может быть более уязвимой, чем плоская поверхность на той же высоте. На острых точках электрический заряд концентрируется сильнее, сообщает AcuRite. Именно поэтому старая поговорка "молния не бьет дважды в одно место" – миф. NASA прямо подчеркивает: молния часто ударяет в одни и те же места много раз, особенно если это высокие, заостренные и изолированные объекты.

Какие места молния любит больше всего / Фото unsplash

Один из самых известных примеров – Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. В это здание молния ударяет примерно 23 раза в год. По данным NASA, молнии чаще возникают над сушей, чем над океаном. Земля быстрее нагревается от солнца, чем вода. Из-за этого над сушей сильнее поднимается теплый воздух, атмосфера становится более нестабильной, и формируются грозы, способные генерировать больше молний.