Ласточки вдруг летят почти над землей: действительно ли это предвещает дождь

Когда ласточки летают низко над землей, это часто считается признаком приближающегося дождя. Примета известна многим: птицы снижают высоту – значит, погода скоро изменится.

На самом деле ласточки реагируют не на сам дождь, а на насекомых. Перед сменой погоды мелкая мошка часто держится ближе к траве, воде или растениям, и птицы просто летят туда, где легче найти пищу, пишет Royal Meteorological Society. Поэтому у этой приметы есть естественное объяснение, но она не работает как точный прогноз.

Низкий полет ласточек действительно может совпадать с ухудшением погоды, хотя иногда причина гораздо проще – у земли просто больше добычи.

Почему перед дождем насекомые опускаются ниже?

Ласточки питаются мелкими летающими насекомыми. Именно за ними они гоняются в воздухе, совершая резкие повороты и скользя над землей почти без усилий. Высота полета птицы зависит не от настроения, а от того, где сейчас больше всего пищи. Перед дождем часто падает атмосферное давление и возрастает влажность. Для мелких насекомых это имеет значение.

Их тела и крылья очень легкие, поэтому изменения в воздухе влияют на них быстрее, чем на больших животных. Когда воздух становится более влажным, а погодные условия нестабильными, мелкая мошка чаще держится ближе к земле, растениям, воде или укрытиям.

Прекрасные птички, которые просто хотят отведать что-нибудь вкусненькое / Фото unsplash

Можно объяснить этот примет именно так: при низком давлении, когда дождь более вероятен, ласточки чаще находят летающих насекомых ближе к земле. То есть птицы не предсказывают дождь напрямую – они реагируют на то, где оказалась их добыча.

Почему ласточки летят за насекомыми?

Ласточки – воздушные охотники. Они не ходят по газону в поисках пищи и не разгребают листья клювом. Их главная "столовая" – воздух. Любое перемещение насекомых сразу видно по поведению птиц. Насекомые высоко – ласточки выше. Насекомые опустились к траве – птицы тоже снижаются. Со стороны это выглядит как сигнал о погоде.

Для самой ласточки это просто ужин, который вдруг переместился ниже. Ласточки могут летать низко не только перед дождем. Так бывает вечером, когда насекомые активны у земли. Так бывает над рекой, прудом или влажным лугом. Так бывает после жары, возле скота, на полях, в местах, где много мелкой мошки. Птицы не обязаны объяснять людям, почему изменили маршрут. К тому же погода зависит не только от давления. Области низкого давления часто связаны с облаками, ветром и осадками, но конкретные условия зависят от более широкой атмосферной ситуации.

Удивительный факт о ласточке

Ласточки могут запоминать место своего гнезда и возвращаться туда после огромной миграции. Птица, весящая всего несколько десятков граммов, преодолевает тысячи километров между Европой и Африкой, а весной часто находит вот тот самый двор, сарай, карниз или балку, где гнездилась раньше. Поэтому ласточка возле человеческого жилища – это не просто случайная гостья. Иногда это путешественница, которая преодолела долгий путь и вернулась почти точно в ту же самую точку на карте.