До Instagram были куклы: как королевская Европа узнавала, что теперь модно

Сегодня достаточно нескольких секунд, чтобы увидеть новое платье знаменитости в инстаграме и уже на следующий день найти его копию в магазине. Несколько веков назад европейским дворам для этого требовались гораздо более сложные "носители" – небольшие куклы, одетые по последней моде.

Их отправляли из одного двора в другой вместе с тщательно сшитыми платьями, прическами и аксессуарами. Куклу можно было рассмотреть со всех сторон, потрогать ткань, оценить крой и понять, как именно новый наряд будет смотреться на человеке, пишет Smithsonian Magazine.

Для портных это был фактически трехмерный каталог, а для знати – способ узнать, что сейчас носят в другой части Европы. Задолго до появления модных журналов, фотографий и социальных сетей тренды тоже путешествовали между странами – просто в маленьких чемоданах.

Зачем королевским дворам были нужны куклы с одеждой?

Историю модных кукол часто прослеживают как минимум до XVI века. Известно, что такие куклы использовались при европейских дворах уже в XVI веке. Изабелла д'Эсте получала просьбы прислать кукол в нарядах по последней моде, а в описи вещей Марии Стюарт 1578 года упоминаются деревянные куклы и аксессуары к костюмам, которые исследователи связывают с традицией модных кукол.

В этом и заключалось главное преимущество куклы перед рисунком. Портниха могла увидеть не только силуэт платья, но и то, как ложится ткань, где проходят швы, как сформирован рукав, расположена отделка или собрана юбка. Такой образец можно было буквально разобрать.

Одежду на настоящей модной кукле снимали, поэтому каждую ее часть можно было рассмотреть отдельно, а затем воссоздать уже в человеческом размере. Именно поэтому историческая модная кукла изначально была далеко не просто детской игрушкой. Она выполняла примерно ту функцию, которую позже взяли на себя модные журналы, фотографии с показов, каталоги, а сегодня – Instagram и TikTok.

К XVIII веку наряду с такими фигурками появились более дешевые бумажные куклы со сменными комплектами одежды. В то же время сами объемные куклы все больше превращались в дорогие игрушки для состоятельных детей, хотя связь с модой никуда не исчезла.

История кукол впечатляет / Фото unsplash

Один из сохранившихся экземпляров XVIII века имеет голубое шелковое платье с юбкой, которую можно было подтягивать по бокам в стиле полонеза. Для современного человека это старинная кукла, но для зрителя того времени она демонстрировала вполне актуальный фасон.

Как кукла из каталога моды превратилась в саму законодательницу моды?

В XIX веке особую известность приобрели французские фарфоровые модные куклы. Для них создавали целые гардеробы с новыми платьями, прическами, шляпками, обувью и аксессуарами, а владелица могла снова и снова менять их образ. Так детская игра все точнее повторяла взрослый мир.

Кукле нужна была новая одежда, к ней – соответствующие аксессуары, затем следующий наряд в соответствии с новой модой. Девочка фактически знакомилась с тем же циклом, по которому жил гардероб взрослой женщины. В начале XX века популярность традиционных модных кукол начали отнимать куклы-младенцы. Однако даже они не избежали мира высокой моды.

Известный экземпляр 1939 года, например, имел собственный кожаный чемодан Louis Vuitton и гардероб к нему. В 1920-х годах история сделала еще один неожиданный поворот. Взрослые женщины начали носить с собой так называемых будуарных кукол – как декоративный аксессуар или своеобразный талисман. Их одевали в соответствии с модой того десятилетия: в короткие платья, характерную обувь и аксессуары. Иногда сама кукла даже превращалась в сумку – под ее юбкой скрывалось небольшое отделение для вещей. Теперь кукла уже не просто показывала человеку, как одеваться. Она становилась частью образа самого человека.

Когда люди начали одеваться как куклы?

В середине XX века эта связь окончательно перевернулась. Если раньше куклы копировали взрослую моду, то теперь дизайнеры и сами женщины все чаще стали заимствовать образы у кукол. В Британии 1960-х годов популярность приобрела молодежная "кукольная" эстетика – короткие платья, яркие цвета, простые силуэты и преувеличенно юный образ. Одной из самых известных фигур этого стиля стала Твигги, чья внешность сама по себе соответствовала тогдашнему образу "живой куклы".

За несколько лет до этого, в 1959 году, появилась Барби. Она уже не просто получала одежду, созданную по образцу реальной моды: постепенно сама стала платформой, на которой дизайнеры могли демонстрировать свои идеи. За десятилетие для Барби создали огромное количество образов – от купальников и повседневных костюмов до платьев, вдохновленных историческими эпохами и высокой модой. С куклой работали и профессиональные дизайнеры, а грань между "настоящей" одеждой и миниатюрной модой становилась все менее четкой.