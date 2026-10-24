Даже если Землю снова охладить, все вспять не вернется: ученые показали климатическую ловушку

Глобальное потепление – одна из главных проблем, волнующих ученых по всему миру. И пока моделирование даже положительного сценария выглядит не слишком утешительно.

Среди политиков и экологов уже давно обсуждается привлекательный сценарий: если человечество временно превысит критический порог глобального потепления в полтора градуса, ничего непоправимого не произойдет – позже, благодаря технологиям улавливания углерода или геоинженерии, планету просто "остудят" обратно. Однако масштабное исследование климатологов из Университета Конкордия полностью опровергает эту наивную теорию, сообщает Phys.org.

Компьютерное моделирование 42 пар климатических сценариев продемонстрировало феномен климатического гистерезиса: даже если показатели ртутного столбика вернутся к доиндустриальным значениям, экосистемы не отмотаются назад, как пленка в видеокассете.

Ловушка тепловой памяти: океаны и вечная мерзлота

Планета – это не просто термометр, это сложная инерционная система, в которой различные элементы реагируют на тепло с огромной разницей во времени. Мировой океан работает как гигантская тепловая батарея. Верхние слои воды могут быстро отдать тепло атмосфере во время охлаждения, однако глубинные течения уже поглотили избыточное тепло на километры вниз.

Спастись от потепления с помощью "охлаждения" планеты невозможно / Фото Pixabay

Этот нагретый подводный резервуар будет циркулировать веками, неизбежно изменяя маршруты морских течений, подавляя кислородный обмен и разрушая среду обитания морской фауны. Кроме того, нагретая вода увеличивается в объеме из-за теплового расширения, поэтому уровень моря еще очень долго не вернется к прежним береговым линиям.

Не менее тревожна ситуация с вечной мерзлотой арктических широт. Когда подземный лед тает, в нем пробуждаются древние микроорганизмы, которые начинают активно перерабатывать органику, выбрасывая в воздух гигантские объемы метана и углекислого газа. Даже если температура воздуха снова опустится до контролируемых значений, запущенный процесс биологического разложения уже не остановить: на восстановление мерзлого панциря толщиной в сотни метров природе понадобятся тысячелетия.

Точка невозврата уже близка

Попытка играть с пиковыми выбросами по принципу "нагреем – потом охладим" ведет в тупик. Физика атмосферы доказывает, что превышение температурных лимитов запускает цепную реакцию необратимых трансформаций. Временный перегрев необратимо изменит облик планеты, создав совершенно новую климатическую реальность, в которой прежний баланс льда, суши и воды будет утрачен навсегда.