Что может означать привычка ходить с руками за спиной: как ученые объясняют такую позу

Привычка ходить с руками за спиной может казаться многозначительной деталью, по которой хочется угадать характер человека. Однако исследование, описанное в данном материале, не выявляет какого-либо отдельного значения этой позы: ученые проверяли, насколько точно мы оцениваем незнакомцев по походке в целом.

Результат оказался неожиданным: наблюдатели часто сходились во мнениях, приписывая людям определенные черты. Однако сходство этих оценок еще не означало, что они правильно распознали чужой характер.

Как ученые проверяли, что можно понять по походке?

Люди могут формировать схожие, но неточные впечатления о незнакомцах, только по их движениям, показало исследование, опубликованное в журнале Cognition.

Ученые хотели выяснить, какие особенности походки влияют на такие суждения и соответствуют ли они самооценкам участников.

Что говорят ученые о руках за спиной / Фото Unsplash

Для этого движения добровольцев преобразовали в короткие анимации из точек, обозначавших основные части тела. Наблюдатели видели, как движется человек, но не могли разглядеть его лицо, прическу или одежду. Участников попросили оценить, насколько человек кажется общительным, доброжелательным, открытым к приключениям и легким в общении. Также они определяли, вызывает ли он доверие и насколько эмоционально устойчивым выглядит.

Оценки разных наблюдателей часто совпадали. Однако когда их сравнили с ответами самих людей, чьи движения показывали в анимациях, убедительного совпадения не обнаружили. То есть участники одинаково воспринимали походку, но их выводы не соответствовали тому, как добровольцы описывали собственную личность.

Почему руки за спиной не дают однозначного ответа о характере?

Описанный эксперимент не проверял, присуща ли привычка держать руки за спиной людям с определенными чертами характера. Поэтому на его основе нельзя утверждать, что такая поза свидетельствует об уверенности, замкнутости, властности или склонности к размышлениям.

Вместо этого исследователи обнаружили, что впечатления о характере были связаны с другими оценками наблюдателей: насколько привлекательным, мужественным или спокойным им казался человек. Например, тех, кого воспринимали как привлекательных, также чаще считали легкими в общении. Так одно впечатление становилось основанием для следующего, хотя наблюдатели почти ничего не знали о человеке.

Этот результат помогает объяснить, почему несколько человек могут одинаково оценить незнакомца и в то же время ошибиться. Есть и ограничение самого исследования: точность суждений проверялась путем сравнения с самооценками добровольцев.

Сколько секунд нужно, чтобы составить впечатление о человеке?

Человеку достаточно всего 2 секунд беззвучного видео, чтобы составить первое впечатление о незнакомце. В известном психологическом эксперименте участникам показывали короткие отрывки занятий продолжительностью 30, 10 и 2 секунды, и зрители одинаково уверенно определяли, насколько преподаватель кажется открытым или компетентным, даже не зная его дисциплины.

Однако скорость восприятия значительно опережает его объективность. Способность за 2 секунды приписать человеку определенные черты показывает лишь нашу склонность делать мгновенные выводы по мимике или походке, тогда как реальный характер и глубина личности редко совпадают с такими быстрыми наблюдениями.