Человек, уничтоживший империю, чтобы создать нацию: противоречивый триумф "Отца турок"

Для одних он стал гениальным реформатором и спасителем нации, для других – жестоким автократом, который силой перекроил вековые традиции. Однако никто не будет спорить с тем, что Мустафа Кемаль Ататюрк заслуженно вошел в историю.

Мустафа Кемаль Ататюрк построил современную Турцию на руинах Османской империи. Однако цена этой трансформации оказалась ошеломляющей, сообщает History.

Голубоглазый офицер: от битвы при Галлиполи до смертного приговора

Мустафа родился около 1881 года в Салониках (современная Греция) в обычной мусульманской семье. Интересно, что будущий лидер имел нетипичную для региона внешность – голубые глаза и светлые волосы. Выбрав военную карьеру, он быстро проявил свой талант в военных академиях, а впоследствии – в боях против итальянцев в Ливии.

Настоящая мировая слава пришла к нему во время Первой мировой войны. В 1915 году во время кровопролитного сражения на полуострове Галлиполи именно полковник Мустафа Кемаль остановил превосходящие силы британцев и французов, не дав им захватить Стамбул.

Лидер, построивший Турцию / Фото bursavho

Когда после поражения в войне союзники по кабальным соглашениям начали разделать Османскую империю, Кемаль отказался подчиниться. Он возглавил освободительное движение в Анкаре. Султанское правительство в Стамбуле заочно приговорило его к смертной казни, но Кемаля это не остановило: получив оружие и финансовую поддержку от Советской России, он выбил французов и итальянцев с юга, разгромил армянские войска на востоке и нанес сокрушительное поражение греческой армии.

В 1923 году мир признал новые границы государства. Султан бежал из страны на британской скорой помощи, империя навсегда канула в лету, а на ее руинах возникла Турецкая Республика во главе с первым президентом – Мустафой Кемалем.

Культурный шок: как Ататюрк "вестернизировал" страну

Вступив в должность президента, Кемаль осознавал: чтобы выжить в современном мире, стране нужен радикальный скачок.

Цивилизованный мир далеко впереди нас, и у нас нет выбора, кроме как догнать его,

– заявлял он.

Его реформы были настолько стремительными и радикальными, что вызвали настоящий шок в обществе.

Светское государство.

Он отменил институт халифа – духовного лидера всех мусульман мира, закрыл религиозные суды и школы, а также запретил ношение платков в государственной сфере.

Смена алфавита и языка

Арабский алфавит заменили на латиницу. Ататюрк лично ездил по стране с доской и мелом, обучая людей новым буквам. Даже призыв к молитве приказали читать на турецком, а не на арабском.

Западный образ жизни

Запретили традиционные головные уборы – фески, ввели григорианский календарь, а выходным днем вместо пятницы сделали воскресенье. Также был отменен запрет на алкоголь.

Права женщин и фамилии

Женщины получили право голоса на выборах, а в 1934 году всех граждан обязали выбрать себе фамилии. Сам Мустафа Кемаль получил от парламента фамилию Ататюрк ("Отец турок").

Железная рука реформатора: обратная сторона демократии

Хотя Турция формально провозглашалась демократией, Ататюрк управлял страной как фактический единоличный правитель. Оппозиционные газеты закрывались, левые рабочие организации подавлялись, а любые попытки курдов добиться автономии жестко пресекались силой.

Вынужденный проводить масштабные обмены населением с Грецией и продолжать выселение армян, Ататюрк создал почти моноэтническую и монорелигиозную страну, но сделал это ценой тяжелых человеческих трагедий.