Судьба недалекого султана: Мустафа I бросал золото рыбам и дважды терял власть

Он обладал властью над одной из самых могущественных империй своего времени, но не мог по-настоящему ею управлять. Мустафа I дважды вступал на османский трон – и столько же раз его смещали. Причина заключалась не в поражении в большой войне или в заговоре, а в том, что для дворца она была гораздо более неудобной: султана считали психически нестабильным.

О нем сохранилась почти абсурдная деталь: по преданию, Мустафа наполнял карманы золотыми и серебряными монетами, а затем разбрасывал их птицам, рыбам в море и бедным людям на улице, сообщает 24 Канал.Османский историк Ибрагим Печеви также описывал другие странные эпизоды его поведения – в частности, как султан мог срывать тюрбаны с визирей во время аудиенций.

Как Мустафа вообще выжил во дворце?

Мустафа был сыном султана Мехмеда III и Халиме-султан. По обычной логике османского двора его жизнь должна была оборваться очень рано. Дело в том, что в Османской империи долгое время существовала жестокая практика устранения братьев нового султана.

Это объясняли политической необходимостью: живые братья могли стать очагами заговоров и гражданской войны. Когда в 1603 году на престол вступил Ахмед I, Мустафа, как его брат, оказался в опасности, но его не казнили. Это решение стало переломным для всей династии.

Как выглядел Мустафа / Кадр из видео

Вместо казни Мустафу изолировали в дворцовом помещении, которое в более поздней традиции часто называют "кафесом" – буквально "клеткой". Это была не клетка с решетками в примитивном смысле, а закрытая часть дворца, где принцев держали подальше от политики, войска и реального управления.

Для государства это был способ сохранить потенциального наследника и одновременно контролировать его. Для самого человека – годы жизни под замком, без нормального политического опыта, с постоянным ощущением, что любой приказ сверху может стать последним.

Почему его посадили на трон после смерти Ахмеда I?

Когда Ахмед I. умер, ситуация была необычной. По старой традиции престол должен был перейти к сыну султана. Но на этот раз трон получил не сын Ахмеда, а его брат Мустафа, отмечает Ebsco. Это был важный перелом. Впервые за долгое время османский престол перешел не от отца к сыну, а к старшему мужчине династии.

Такая логика постепенно укрепляла принцип старшинства в роду, однако в случае с Мустафой она сразу же продемонстрировала свою опасную слабость: формально подходящий наследник не обязательно был способен управлять империей.

Проблемы быстро стали очевидными. Источники описывают Мустафу как человека с нестабильным поведением, а его правление – как период, когда фактическую роль рядом с ним играла мать Халиме-султан. В справочных материалах о его правлении прямо указано, что из-за психического состояния Мустафы его мать фактически действовала в качестве регентши.

Пробыв на троне несколько месяцев, Мустафа был отстранен. Вместо него султаном стал молодой Осман II, сын Ахмеда I. Мустафу вернули в изоляцию.

Почему его снова вернули после убийства Османа II?

Второй шанс Мустафы оказался еще мрачнее первого. В 1622 году Осман II столкнулся с мятежом янычар. Молодой султан пытался ограничить их власть и, по свидетельствам историков, задумывался о военных реформах. Это закончилось катастрофой: Османа свергли, унизили и убили. Это было первое цареубийство такого масштаба в османской истории.

После этого дворцу и армии нужна была фигура, которую можно было бы быстро посадить на трон. Выбор вновь пал на Мустафу. Он вернулся к власти в мае 1622 года. Но проблема никуда не исчезла: султан оставался человеком, которого многие современники не считали способным к правлению. Второе правление продлилось недолго: через год его сместили. На этот раз трон перешел к Мураду IV, еще одному сыну Ахмеда I. Мустафа прожил после этого много лет в дворцовой изоляции и умер в возрасте примерно 37 – 38 лет.