Сотни удивительных птиц в одной стае: возле Шепетовки заметили миграцию загадочных ореховок

Осеннее небо над хвойными массивами Шепетовщины превратилось в оживленную воздушную трассу, однако один неожиданный гость привлек особое внимание ученых. Среди привычных местных пернатых сотрудники Национального природного парка "Малое Полесье" неожиданно обнаружили ореховок.

Эта пестрая птица с массивным крепким клювом – коренной обитатель суровых северных тайговых лесов, чье появление в украинском Полесье сразу указывает на масштабные изменения в природе. В орнитологии это явление называют инвазией – вынужденным массовым переселением северных видов далеко за пределы привычного ареала, рассказывает Национальный природный парк "Малое Полесье".

Когда на севере случается неурожай кедровых орехов, еловых и лиственничных семян, пернатые миллионами улетают в поисках пищи. Наряду с ореховками в лесах парка зафиксировали аномальную активность еловых шишкарей и большие стаи чижей, которые кочуют по урочищам еще с июня.

Воздушная лихорадка: 855 птиц за 4 часа

Если сентябрь отличался медленным темпом отлета, где основную массу составляли около 80 деревенских ласточек, то первые дни октября принесли настоящий миграционный бум. Во время полевого выезда в Лютарское лесничество ученые стали свидетелями впечатляющего пролета: всего за 4 часа наблюдений 2 октября удалось учесть 855 пернатых, принадлежащих к 28 различным видам.

Особенно плотно следовали лесные дикие голуби-припутни, большие синицы и зяблики. Всего же за период осенних полевых исследований специалисты зарегистрировали 67 видов птиц. Среди этого бурного потока ученым посчастливилось зафиксировать 3 исключительно редких вида из Красной книги Украины: 3 пролетных малых подорликов, 1 белоспинного дятла в Лютарском лесничестве и миниатюрную красношапочную золотоголоску в Варваровском массиве.

Удивительная миграция птиц: смотрите фото

Гусиные эшелоны над Голубыми озерами

На следующий день эпицентр движения переместился на водоемы. Вблизи живописных Голубых озер в Стриганском лесничестве исследователи зафиксировали 14 пролетных клиньев диких гусей. Густые кроны деревьев не позволяли увидеть все стаи собственными глазами, поэтому большинство караванов идентифицировали по характерному трубному гоготанию.

Те стаи, которые удалось отчетливо разглядеть в открытых просветах неба, насчитывали от 35 до 130 особей. Воздушный поток состоял преимущественно из белолобых гусей и тундровых гуменников, которые держали курс на теплые края Европы.

В то же время на самом каскаде водоемов кипела неспешная прибрежная жизнь. Там останавливались на отдых лебеди-шипуны, крижны, суетливые водяные курочки, рыбалочки и камышовки. Настоящим сюрпризом для исследователей стали единичные встречи с бугаем и ремезом – видами, которых летом во время гнездового периода на этих озерах не видели вовсе.

Безмолвная охота хищников

Миграция больших пернатых хищников в эти дни оказалась менее интенсивной, чем обычно бывает в середине осени. В небе заметили 8 малых ястребов и 5 обыкновенных канюков, сопровождавших более мелкие стаи.

Местные хищники тем временем пристально следили за своими охотничьими участками: на опушках заметили большого ястреба и быстрого большого подсокольника, которые охотились на уставшую мелкую дичь.

Специалисты парка напоминают всем любителям дикой природы: пик осеннего перелета требует максимальной тишины в лесу. Любой шум, выход за пределы обозначенных экологических троп или попытка подойти вплотную к истощенным перелетом птицам заставляет их тратить драгоценные запасы энергии, от которых зависит их выживание во время преодоления тысяч километров.