Саркофаг есть, а князя нет: куда исчезли останки Ярослава Мудрого

В Софии Киевской до сих пор стоит мраморный саркофаг, в котором почти тысячу лет должен был покоиться Ярослав Мудрый. Однако останков князя там нет. Это выяснилось лишь в 2009 году, когда гробницу открыли для исследований с помощью современных методов.

Самое удивительное, что за 70 лет до этого ученые держали в руках мужской скелет, который по возрасту, росту и характерным изменениям костей соответствовал сведениям о Ярославе. По его черепу Михаил Герасимов даже создал знаменитую реконструкцию лица князя.

Документы подтверждают и то, что в декабре 1940 года эти останки вернули из Ленинграда в Киев. Далее история превращается в расследование с пробелами в документах, войной, украинскими эмигрантами, двумя архиепископами и следом, который ведет через Варшаву и Германию в Соединенные Штаты. Часть этой истории подтверждена актами, остальное основано на показаниях людей, которые могли знать, что произошло с останками, сообщает 24 Канал.

Действительно ли Ярослава Мудрого похоронили в Софии Киевской?

Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Летописная традиция связывает его захоронение с Софийским собором в Киеве, где и поныне хранится беломраморный саркофаг князя, утверждается в исследовании "Тайны гробницы Ярослава Мудрого".

В ХХ веке гробницу несколько раз вскрывали для научных исследований. Во время первого такого вскрытия в 1936 году внутри обнаружили перемешанные человеческие кости. В 1939 году саркофаг вновь вскрыли, останки изъяли и передали Ленинградскому институту этнографии и антропологии Академии наук СССР. Там из костей собрали два скелета – мужской и женский.

Как мог выглядеть Ярослав Мудрый / Фото Исследование содержимого саркофага Ярослава Мудрого

Мужской скелет принадлежал человеку примерно 70 лет, ростом 172–175 сантиметров. Исследователи обнаружили признаки хромоты и патологические изменения правого тазобедренного сустава. Это было важно, поскольку из письменных источников известно, что Ярослав хромал, а также имел травму ноги. Возраст мужчины также соответствовал историческим данным о князе. Совокупность этих признаков дала исследователям основания полагать, что перед ними действительно останки Ярослава Мудрого. Именно по найденному черепу антрополог и скульптор Михаил Герасимов создал известную реконструкцию его внешности.

Акт об открытии саркофага / Фото Исследование содержимого саркофага Ярослава Мудрого

Женский скелет точно идентифицировать не удалось. Одной из версий было то, что он принадлежал жене Ярослава – Ингигерде. И здесь появляется одна из важнейших для всей этой истории деталей.

В декабре 1940 года оба скелета вернули из Ленинграда в Киев. Это не предположение – сохранился соответствующий акт за подписью профессора Вольфа Гинзбурга и сотрудников заповедника.

Останки приняли в фонды "Софии Киевской", однако сразу в саркофаг не положили. Их планировали выставить рядом в специальной витрине, утверждает "Урядовый курьер".

Что могло случиться с останками во время войны?

В конце 1940 года мужской и женский скелеты находились в Киеве. А уже через несколько месяцев началась немецко-советская война. Фонды Софийского заповедника не эвакуировали. Во время оккупации Киева они оставались на месте, а часть музейного имущества была утрачена.

Что нашли в саркофаге Ярослава Мудрого / Фото Исследование содержимого саркофага Ярослава Мудрого

Останки Ярослава при этом лежали не под многотонной крышкой саркофага, а в фондах, откуда их было значительно проще вынести. Директором Софийского заповедника в 1941–1943 годах был архитектор Олекса Повстенко. С его именем связывают историю спасения Софийского собора от уничтожения во время войны.

В воспоминаниях об этом периоде также фигурирует версия, что советская власть требовала избавиться от княжеских останков, однако этого не сделали. Что произошло дальше, документально проследить уже не удается. Нет акта, в котором было бы записано: останки Ярослава Мудрого в такой-то день взял такой-то человек и отвез по такому-то адресу.

Зато после войны стали появляться свидетельства украинских эмигрантов о том, что скелет князя не погиб, а был вывезен из Киева. Здесь важно различать установленный факт и версию.

Документально подтверждено, что оба скелета вернулись в Киев в 1940 году. Документов о дальнейшей вывозке мужского скелета за границу пока нет.

Кто мог вывезти останки Ярослава Мудрого?

Одно из самых ранних свидетельств ученые нашли в журнале "Вера и культура", который издавался в Виннипеге. В мае 1954 года митрополит Иларион – Иван Огиенко – написал, что останки Ярослава вместе с чудотворной иконой Николая Мокрого оказались в руках одного человека.

По его словам, когда этого человека в 1952 году спросили, где находятся реликвии, ответ был коротким: "Спрятаны в эмиграции в надежных руках".

Огиенко писал, что этот человек тогда жил в Нью-Йорке. Об этом свидетельстве и последующих поисках подробно рассказывала заместитель генерального директора "Софии Киевской" Ирина Марголина.

Другую версию в 1967 году изложил Петр Одарченко. По его данным, после начала войны останки Ярослава хранились в Киеве. Во время немецкой оккупации сторож Софии якобы передал их архиепископу Никанору. Когда фронт вновь приблизился к городу, вывезти ящик должен был майор немецкой армии Пауль фон Денбах, которого также называли бывшим сотником украинской армии Павлом Дмитренко.

Как в 2009 году выяснилось, что князя в саркофаге нет?

Парадокс в том, что десятилетиями в самом заповеднике были убеждены: Ярослав никуда не исчезал. В 1964 году решили вернуть останки из фондов в саркофаг. На тот момент там фактически остался лишь один скелет.

Сотрудники посчитали, что это Ярослав, и поместили кости в дубовом ящике в гробницу. В документах комиссия зафиксировала, что в саркофаг вернули останки князя. После этого его закрыли, а щель замазали раствором.

При этом в архиве хранился акт 1940 года, свидетельствовавший о совершенно другом: из Ленинграда в Киев тогда прибыли два скелета. Итак, к 1964 году один из них уже куда-то исчез, но это обстоятельство не повлекло за собой нового антропологического исследования.

Возвращение Ярослава Мудрого из Ленинграда / Фото Исследование содержимого саркофага Ярослава Мудрого

Ошибку обнаружили только спустя 45 лет. 10 сентября 2009 года саркофаг вновь открыли. На этот раз ученые планировали применить современные методы – в частности, молекулярно-генетические исследования, томографию и новую реконструкцию внешности. Из дубового ящика извлекли кости и сложили из них один скелет.

Как выглядел саркофаг изнутри / Фото Исследование содержимого саркофага Ярослава Мудрого

Из дубового ящика извлекли кости, из которых анатомически удалось собрать один скелет. Первичная медико-антропологическая экспертиза показала, что это женский скелет: череп принадлежал женщине примерно 45–55 лет и имел признаки, характерные для североевропейского антропологического типа. В связи с этим среди исследователей появилась версия, что часть останков могла принадлежать жене Ярослава – Ингигерде.

Извлечение содержимого саркофага / Фото "Исследование содержимого саркофага Ярослава Мудрого"

Однако дальнейшие исследования еще больше запутали ситуацию. В 2010 году образцы костей из разных частей скелета передали на радиоуглецевый анализ. Результаты показали, что они не могли принадлежать одному человеку: их возраст различался примерно на 1580 лет.

Один из образцов датировался преимущественно XII–XIII веками, хотя диапазон калибровки частично охватывал и XI век. Другой оказался гораздо древнее – примерно VIII–IV веками до нашей эры, то есть скифским временем. Следовательно, в ларе лежал не цельный скелет одной женщины, а смешанные останки различного происхождения. Это еще больше затруднило попытки установить, кому именно они принадлежали, и не дало оснований с уверенностью отождествлять их с Ингигердой.

Зато один вывод был очевиден: скелета, который в 1939 году считали останками Ярослава Мудрого, в гробнице больше не было.

Почему последний след ведет в США?

После открытия в 2009 году сотрудники заповедника начали искать людей, которые могли помнить события военных и послевоенных лет. Свидетельства сходились в одном – останки могли попасть в Соединенные Штаты вместе с иконой Николая Мокрого.

В отличие от костей, судьбу иконы удалось проследить гораздо лучше: она действительно оказалась в украинской церковной среде Нью-Йорка. Михаил Герец рассказал исследователям, что архиепископ Палладий после эмиграции в США якобы поручил хранить останки священнику Ивану Ткачуку. Тот жил в Манхэттене.

После его смерти в 1990 году след снова теряется. Одна из версий заключается в том, что ящик вернули Палладию, а впоследствии он мог оказаться в соборе Святой Троицы в Бруклине – там же, где хранилась икона Николая Мокрого.

В 2010 году Неля Куковальская отправилась в США, а украинские дипломаты помогали организовать встречи. По ее данным, во время бесед с представителями Украинской православной церкви в США архиепископ Антоний подтвердил предположение, что останки могут храниться в церкви Святой Троицы в Нью-Йорке.

В то же время исследователи не получили доступа к возможным останкам, а значит, провести антропологическую или генетическую экспертизу не смогли

В апреле 2025 года Куковальская вновь заявила, что американский след остается основным. По ее словам, в 2017 году Михаил Герец рассказал на камеру, как реликвии перевозили и где они некоторое время хранились. Но между свидетельством о ящике с костями и научно установленными останками Ярослава Мудрого есть принципиальная разница. Пока предполагаемые останки не найдут, не предоставят исследователям и не идентифицируют с помощью современных методов, невозможно окончательно утверждать ни то, где именно они находятся, ни то, действительно ли речь идет о скелете князя.

Спустя почти тысячу лет после смерти Ярослава ситуация остается странной: его мраморный саркофаг стоит в Софии Киевской, известно даже лицо, реконструированное по найденному когда-то черепу, но где сегодня находятся сами останки князя – точно неизвестно.