Куда подевались останки наших князей? При чем тут опять московиты и можем ли мы похвастаться хоть чем – то в этой сфере-читайте далее.

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Когда Россия начала воровать украинскую историю

Как рассказал руководитель Центра исследований проблем возвращения и реституции культурных ценностей Сергей Кот, это началось еще с 1920 – 1930-х годов, когда российские археологи копали на территории Украины.

Да и в послевоенные годы, в частности тот же известный исследователь Киева и Чернигова Михаил Каргер. Они, находя крипты, в которых были похоронены древние киевские князья, забирали костяки, черепа якобы для исследований,

– пояснил Кот.

Наши "добрые соседи" давно и усердно присваивают себе Киевскую Русь и, конечно же, Владимира Великого. Он, по понятным причинам, особенно хорошо подходит пропагандистской машине.

Тот был Владимир и этот тоже Владимир – "собиратель земель советских". Говорится, конечно, о Путине. Так почему бы не вознести современного царька к высотам крестителя Руси?

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Владимир Великий

Так вот, о нашем князе Владимире. Его похоронили в Киевской Десятинной церкви. Далее имеем свидетельство, что его саркофаг в XVII веке нашел на том же месте митрополит Петр Могила. И вроде бы мощи Владимира оставались в Киеве вплоть до XX столетия.

Они хранились при церквях в ризницах, были переданы в музей, потом это все бралось директивным путем для обследования, для реконструкций,

– заметил Кот.

Это произошло в 1930-х годах, перед Второй мировой войной останки Владимира Великого забрали в Санкт-Петербург. Официальная причина – для воспроизведения лица.



Владимир Великий / Портрет Василия Лопаты

Куда делся Великий

Череп князя попал в лабораторию российского антрополога Михаила Герасимова. Его мастерская – последнее место, где документально упоминается череп Владимира Великого. Все, дальше он исчезает навсегда.

Вероятно, это берет свою традицию еще от Станила, который имел маниакальные идеи – вывести суперрасу людей, который собирал черепа знаменитых лиц. Что-то известно, что зафиксировано, что-то туда попало, что-то малоизвестно. Так же череп Владимира забрали и туда вывезли. Сергей Кот Руководитель Центра исследований проблем возвращения и реституции культурных ценностей

Ярослав Мудрый

Хорошо, хоть имеем останки Ярослава Мудрого – так думали украинцы еще десяток лет назад. Были убеждены, что этот князь – в Софийском соборе в Киеве.

В 2009 году – наши ученые открывают его саркофаг и переживают шок, ведь внутри вместо 2 скелетов – только 1, еще и женский. Возможно, супруги Ярослава Мудрого Ингигерды. Самого князя нет.



Ярослав Мудрый / Скриншот из видео

Куда делся Мудрый

Начали поднимать архивы. Летопись действительно указывала, что Ярослава похоронили в Софийском соборе. В 1936 году саркофаг впервые открыли и увидели там 2 скелета. Задокументировали этот факт и закрыли.

Через несколько лет сотрудники Софийского музея вновь открыли могилу. Тогда уже приехали из Ленинградского института антропологии и забрали эти кости для исследований на Россию. Подтвердили, что одни останки принадлежат женщине, другие – мужчине, который при жизни хромал.

Важно! Из летописи знаем, что болезнь костей имел именно Ярослав Мудрый – потому и хромал.

По черепу Ярослава Мудрого Михаил Герасимов реконструировал лицо князя.

Брались за реконструкцию к Герасимову и вернули. Есть документы, что в 1941 году на территорию Софийского заповедника костяк Ярослава Мудрого был возвращен,

– отметил Сергей Кот.

Если по документам его вернули из Ленинграда в Киев, то куда делся потом? Ответ неожиданно вынырнул в диаспорянских изданиях.

Там удалось найти свидетельства людей, что князь "попутешествовал" в Америку. Вроде бы кости тайно вывезли во время войны за границу, но не московиты, а украинцы, спасая таким образом от российских объятий.

Я занимался, как раз был в комиссии, созданной при академике Юхновском, которая должна была исследовать судьбу скелета Ярослава Мудрого. Мне через моих друзей в украинской диаспоре удалось собрать воспоминания, свидетельства людей, которые были напрямую на определенных этапах касательны к истории, связанной с судьбой костяка, и восстановить полностью тот путь, что происходило. Сергей Кот Руководитель Центра исследований проблем возвращения и реституции культурных ценностей

Происходило вот что. 1943 год, советские войска наступают на Киев. Ученые хорошо помнят репрессии и массовое опустошение памятников предыдущего визита "освободителей". Единственный вариант спасти самое дорогое – вывезти подальше от советов, за границу.

"Связывают это еще с фамилией Олексы Повстенко, который был директором заповедника, действовавшего в условиях немецкой оккупации на территории Софии", – добавил Кот.

Олекса Повстенко известен тем, что спас Софию от уничтожения советскими войсками перед их отступлением.



Повстенко спас Софию Киевскую / Скриншот из видео 24 канала

Он видел, как советы взорвали Михайловский, Успенский собор Киево-Печерской лавры, описывал сотни украденных реликвий и десятки разрушенных церквей. Он знал, что Софийскому собору грозит такая же участь.

Часть доклада Алексея Повстенка в Нью-Йорке 1969 года: "Перед отступлением большевиков из Киева в начале Второй мировой войны специальные советские военные части заминировали главные храмы Киева. Кафедру Святой Софии также планировали уничтожить.

На ее территорию заехала грузовая машина со взрывчатыми веществами. Один из научных сотрудников Ученого совета Софийского заповедника не допустил этого преступления, убедив военного-украинца, который должен был минировать катедру, чтобы завернул адскую автомашину обратно".

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Вероятно, по сведению Олексы Повстенко и местного владыки, мощи Ярослава Мудрого эвакуировали из Киева. Сейчас исследователям удалось воссоздать поименно всю цепочку причастных, среди которых немецкий офицер, архиепископ и диаспоряне.

"Это через церковь было, через Украинскую автокефальную церковь. Удалось выяснить, что костяк был вывезен в 1943 году в рамках эмиграции наших украинских деятелей, которые не хотели оставаться под советами, попал на территорию Германии. Там эти мощи под свой патронат взял митрополит Скрипник и вывез с собой в Америку", – рассказал Сергей Кот.

Исчезла и чудодейственная икона Николая Мокрого

Уже в Америке, согласно показаниям того же Олексы Повстенко, мощи тщательно скрывали. Очевидно, диаспоряне хорошо знали, какой длинной может быть рука советских спецслужб.

Вышли на то, что мощи Ярослава хранились в квартире священника церкви Святой Троицы в Нью-Йорке. Там же хранилась икона Николая Мокрого-чудодейственная икона, которая была вывезена вместе с мощами,

– сказал Кот.

Что известно об иконе Николая Мокрого

Речь идет об иконе Святого Николая XI века из Софийского собора – одной из древнейших известных святынь Руси. Ее вывезли в том же 1943 году.

Украинская делегация примерно 10 лет назад поехала на переговоры с украинской православной церковью в США о возвращении сюда останков Ярослава Мудрого и иконы. Неофициально там подтвердили, что князь действительно на территории Америки, но где именно – сказать отказались.



Чудодействкнная икона Святого Николая / работа Николая Мокрого

Был потерян контакт с церковными деятелями украинской православной церкви в Америке и на каком-то этапе дальнейшие поиски приостановились. Место иконы установлено, она выставлена там в церкви Святой Троицы.

Однако относительно места расположения мощей Ярослава Мудрого – церковные деятели украинской православной церкви в США отказываются подтвердить официально и предоставить данные и доступ, где хранятся эти мощи.

Возможно, диаспоряне на момент переговоров считали, что святыню все еще опасно возвращать на родину, где президентом тогда был Виктор Янукович.

На данный момент дело возвращения Ярослава Мудрого в Украину не сдвинулось с места.

И на этом можно было бы прощаться с надеждами создать свой хотя бы скромный аналог Аббатства Сен-Дени, ведь останки наших великих князей потеряны. Однако, не так давно произошло сенсационное открытие.

1991 год – ученые начали раскапывать крипты собора Святого Юра во Львове. Одним из них был археолог и архитектор Юрий Лукомский. Там они неожиданно наткнулись на шкатулку с костьми галицкого князя Ярослава Осмомысла.

Ярослав Осмомысл

После смерти Ярослава Мудрого Русь распалась на отдельные княжества. Одно из них – Галицкое. С течением времени остатки столицы Галича затерялись под землей. Вплоть до межвоения никто не знал, где именно были ее храмы и дворцы.

И вот в 1936 году археолог Ярослав Пастернак начинает исследования в небольшом селе Крылос, на Прикарпатье. Предлагает просто крамольную к тому времени вещь – раскопать кладбище.

Община и даже ученые стали на уши, ибо где такое слыхано, нарушать покой усопших. Однако митрополит Андрей Шептицкий, очень прогрессивный человек, дал такое разрешение. Он даже профинансировал раскопки.

В 1936 году Ярослав Пастернак делал такие разведочные исследования на Крылосской горе возле Успенской церкви в Крылосе, где уже предыдущие ученые указывали на то, что там есть подозрительные камни в основе этой церкви с росписями, что там где-то должен быть Успенский собор. Юрий Лукомский Археолог, историк

Церковь, которую можно увидеть там сейчас, построили еще в XVI веке. Однако для ее строительства использовали более старые материалы, из предыдущего храма, еще княжеского времени. Об этом свидетельствует камень с вырезанным драконом, популярным в Руси.

Но где именно была летописная церковь, не знали. Если найдут Успенский княжеский храм, то найдут и столицу Галицкого княжества.

"Ярослав Пастернак пишет в своей знаменитой книге "Старый Галич": "Лопата рабочего Даниила Михальчука на глубине 2 метра 40 сантиметров стукнула обо что-то твердое, из-под земли показался цельная стена из камня. И тогда ее открыли поперек. Оказалось, что она имеет круг 2 метров ширины. А потом началось соревнование между рабочими, кто дойдет быстрее в правую и в левую сторону до конца этой стены", – рассказал Лукомский.

Конца стены все не было и не было. Оказалось, что длина этого здания – более 30 метров. Когда мур превысил 20 метров, такую величину, что уже больше предварительно выявленных фундаментов галицких церквей, стало понятно, что это остатки Успенского собора. Это произошло 25 июля 1936 года.

В летописях написано, что в этом храме похоронили галицкого князя Ярослава Осмомысла из рода Рюриковичей. Ярослав Пастернак, конечно, об этом знал.

В этой траншее, наверное, Ярослав Пастернак задел саркофаг с захоронением Ярослава Осмомысла, хотя об этом он еще не знал. Уже в 1937 году он раскопал этот саркофаг. Поднял плиту и там нашел бренные останки галицкого князя, хотя эта тема дискуссионная,

– заметил археолог.

Дискуссионная, потому что кое-кто из ученых сомневается, что это именно Ярослав Осмомысл. Другие наоборот приводят доказательства, что это таки он. То есть факты в пользу этого князя?

Первое доказательство . В летописи указано, что Ярослав Осмомысл был похоронен в соборе в 1187 году 2 октября.

. В летописи указано, что Ярослав Осмомысл был похоронен в соборе в 1187 году 2 октября. Второе доказательство. Возраст похороненного мужчины является таким же, каким был возраст князя Ярослава на время смерти.

Таковы данные от самого первооткрывателя – Ярослава Пастернака.

Те же кости вскрыли еще одно доказательство. Человек из этого захоронения имел болезнь Рюриковичей – поражение костей, так называемую, болезнь Пертеса.

Из летописей известно, что он сам не участвовал в военных событиях. Собственно, это является еще одним доказательством, что это именно Ярослав Осмомысл, а не Роман Мстиславич,

– заметил Лукомский.

Скептики возражают, что у Галицкого костяка вроде зубы молодого человека, но и на это ученые имеют аргументы.

"На самом деле это явление тоже доказывается, что и из-за этой болезни, и из-за соблюдения соответствующей диеты для того, чтобы иметь нормальное подвижное состояние жизни... И от этой диеты зубы сохранялись в таком состоянии, что у 60-летнего человека зубы такие, как у 30-летнего мужчины", – пояснил Лукомский.

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Удивляет факт, что в могиле князя не нашли никаких драгоценностей, и, похоже, что туда успели добраться средневековые воришки.

У князя Ярослава было и другое захоронение. Как удалось выяснить, молодой женщины. Ученые предполагают, что это может быть дочь Осмомысла.

"Согласно антропологическим обследованиям Сергея Горбенко, они дали основание их совместить, то есть они принадлежат к одной семье. Вероятнее всего, это третья дочь Ярослава Осмомысла, которая не упоминалась в летописи", – добавил Лукомский.

Где делся Ярослав Осмомысл – смотрите в программе.