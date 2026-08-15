Когда тяга к сладкому слаще инстинкта: забавная панда пошла на пчел ради меда

В сети набирают популярность забавные кадры с пандой, которая решила разнообразить свое привычное бамбуковое меню сладким медом. Однако поход на пасеку обернулся настоящей спецоперацией с ощутимыми последствиями.

Пчелы не оценили визит незваного гостя и дали сладкоежке серьезный отпор, рассказывает в Threads polkin_artem.

На видео пушистый озорник жадно доедает добычу, хотя его мордочка уже заметно округлилась от укусов разъяренного роя. Несмотря на отеки и очевидное поражение в битве с насекомыми, панда выглядит совершенно невозмутимой и довольной: кажется, добытый мед стоил каждой пчелиной атаки.

Ничто не помешает, когда речь идет о сладком / Скриншот из видео

Почему бамбуковые медведи охотятся за медом

Хотя 99% рациона большой панды составляет бамбук, генетически они остаются медведями и испытывают непреодолимую слабость к высококалорийным сладким лакомствам. Эти животные прекрасно распознают сладкий вкус, поэтому никогда не откажутся от спелых фруктов или дикого меда.

Густой и плотный мех обычно неплохо защищает их от насекомых, однако чувствительный нос, губы и область вокруг глаз остаются легкой мишенью для пчелиных жал. Впрочем, как и их бурые сородичи, панды готовы стойко терпеть укусы ради заветного десерта, даже если после таких вылазок их щеки становятся вдвое круглее. Покусанная, но абсолютно довольная мордочка животного в очередной раз доказывает: перед тягой к сладкому не устоит ни один медведь.