Увидев поваленные у реки ивы и осины с характерным конусообразным срезом, многие думают, что у местных бобров неплохой аппетит.

На самом деле этот самый крупный грызун Европы работает челюстями почти непрерывно вовсе не из-за постоянного чувства голода – для него грызение твердой древесины является жизненно необходимой физиологической потребностью и способом выживания. Разбираемся, как устроен уникальный "инструмент" речного инженера и что произойдет с животным, если оно вдруг перестанет точить зубы.

Зубы, которые растут всю жизнь

Как и у всех грызунов, 4 передних резца бобра не имеют корней в привычном понимании и растут без остановки от рождения и до самой старости. За 1 месяц они могут удлиняться на несколько миллиметров, поэтому, если бы животное не стачивало их о твердую древесину, зубы загнулись бы внутрь пасти, мешали бы закрывать рот и в конечном итоге привели бы к гибели зверя.

Природа продумала этот механизм до мелочей: передняя поверхность резцов покрыта сверхпрочной оранжевой эмалью, обогащенной соединениями железа, тогда как задняя сторона зуба состоит из более мягкого дентина. Во время грызения древесины задняя часть стирается быстрее передней, потому что резцы постоянно самозатачиваются и остаются острыми, как стамеска.

Для бобра грызть деревья – вопрос выживания / Фото Pexels

Заготовка строительных материалов и зимних запасов

Помимо заточки зубов, поваленные деревья служат бобрам основным строительным материалом. Из толстых стволов, веток, ила и камней эти животные возводят прочные плотины, которые поднимают уровень воды в реке или ручье. Глубокий водоем надежно защищает бобровую хижину от наземных хищников и не промерзает до дна зимой, позволяя животным свободно плавать под льдом.

Внутрь своей хижины бобр попадает исключительно через подводный вход, тогда как сама жилая камера расположена выше уровня воды и остается сухой и теплой. Осенью грызуны заготавливают огромное количество веток и заваливают их на дне у входа в жилище – это их зимний запас свежей коры, к которому можно добраться в самые сильные морозы, не выходя на поверхность.

Как быстро бобр способен свалить взрослое дерево

Мощные челюсти позволяют бобру работать с поразительной скоростью: небольшую осину или березу диаметром 10 – 12 сантиметров взрослое животное перегрызает всего за 15–20 минут, а на массивное дерево толщиной 30 – 40 сантиметров тратит 1 – 2 ночи. Во время работы под водой позади резцов у бобра смыкаются специальные кожные складки губ, которые герметично перекрывают пасть – благодаря этому животное может спокойно перегрызать подводные ветки и корни, не наглотавшись воды.