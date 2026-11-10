Король считал себя стеклянным и боялся разбиться: что случилось с Карлом VI

Французский король Карл VI боялся, что его тело разобьется при падении или от неосторожного прикосновения. Согласно историческим описаниям, он даже носил одежду с железными стержнями, которые должны были защищать его якобы стеклянное тело.

Подобные убеждения впоследствии описывали врачи в разных странах Европы. Люди считали себя или отдельные части тела стеклянными и подстраивали под этот страх свою повседневную жизнь: избегали прикосновений, отказывались ходить или боялись сесть.

Кто считал себя сделанным из стекла?

Одним из самых известных примеров "стеклянного бреда" стала история Карла VI, рассказывает Тамара Сандерсон в эссе для Public domainre view. Описание его поведения оставил Энеа Сильвио Пикколомини, будущий папа Пий II: король порой считал себя стеклянным, не позволял прикасаться к себе и пытался уберечься от любого толчка, отмечает Public domainre view.

История французского короля, который считал себя стеклянным / Фото Wikimedia

Железные стержни в одежде должны были укрепить тело и предотвратить его разрушение. Это убеждение было одним из эпизодов длительных нарушений состояния короля, которые чередовались с периодами прояснения. В последующие века подобные истории попадали в медицинские трактаты.

Французский врач Андре Дю Лоран описывал пациента, который считал свои ноги стеклянными и отказывался ходить. Другой мужчина представлял себя стеклянным кувшином и спал на соломе, опасаясь разбиться. В отдельных записях речь шла о людях, которые боялись сесть из-за убеждения, что их ягодицы сделаны из стекла.

Этот образ стал настолько узнаваемым, что появился в литературе. В новелле Мигеля де Сервантеса "El licenciado Vidriera", опубликованной в 1613 году, герой убежден, что у него стеклянное тело. Он избегает физического контакта и ведет себя так, будто обычные предметы вокруг могут его уничтожить. В то же время исследователи отмечают: в текстах той эпохи медицинские описания, предания и художественные сюжеты часто переплетались.

Почему люди боялись превратиться именно в стекло?

Одно из объяснений связано с тем, какое место занимало стекло в мире того времени. Оно могло быть дорогим, изящным и почти прозрачным, но в то же время легко разрушалось. Очки, а впоследствии телескопы и микроскопы расширяли возможности человеческого зрения, делая этот материал все более важным. Другая гипотеза касается распространения историй о "стеклянных людях".

Образованные европейцы читали медицинские трактаты, знали литературные сюжеты и могли заимствовать уже знакомый образ. Исследовательница Джилл Спик рассматривала такие представления в контексте культуры, в которой они были описаны. Сандерсон предлагает видеть в "стеклянном бреде" своеобразный язык уязвимости. В ее интерпретации стеклянное тело могло выражать страх перед чужим вмешательством, давлением и требованиями окружающих.

Это объяснение остается интерпретацией исторических свидетельств: установить одну причину для всех описанных людей невозможно. Со временем упоминания о "стеклянном бреде" в медицинских записях стали реже. Зато новые технологии давали другие образы: в 1919 году психиатр Виктор Тауск описывал пациентов, которые считали, что невидимые аппараты передают сигналы, читают их мысли и управляют движениями.