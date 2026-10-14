Почему именно шар, а не забор: в чем причина появления бетонных шаров возле пешеходных зон

На тротуарах, площадях и перед входами в торговые центры часто можно увидеть массивные серые сферы или полусферы из бетона. Для многих прохожих они выглядят как элемент сдержанного урбанистического дизайна, своеобразная уличная мебель или подставки, на которые удобно положить сумку или присесть во время прогулки.

Однако в городском планировании ни одна деталь не появляется случайно ради одной лишь эстетики. Главная задача таких конструкций – жесткая физическая безопасность, рассказывает Libertatea.

В отличие от дорожной разметки или запрещающих знаков, которые недобросовестный водитель может проигнорировать, монолитная бетонная глыба весом в несколько десятков или сотен килограммов становится непреодолимым препятствием. Она делает невозможным выезд автомобиля на пешеходную зону даже в том случае, когда водитель пытается "припарковаться на пять минут" или вообще теряет контроль над машиной.

Почему выбрали именно форму шара и бетон?

Форма шара – результат тщательного инженерного расчета. В отличие от острых металлических столбиков или угловатых блоков, гладкий шар не имеет травмоопасных углов: зацепившись за него, пешеход или ребенок на самокате отделается легким ушибом, а не порезом. В то же время для автомобильного колеса круглая геометрия создает специфический барьер – заехать на нее передком невозможно без критического удара по картеру, бамперу или подвеске.

Сам бетон стал безальтернативным материалом благодаря чисто утилитарным качествам. Он невосприимчив к морозам, осадкам и резким перепадам температур, не ржавеет, как металл, и практически не требует ежегодного окрашивания или ремонта. Из-за солидного веса и скрытого анкерного крепления вглубь асфальта такой шар невозможно сдвинуть вручную или быстро демонтировать без специальной тяжелой техники.

Бетонные шары защищают пешеходов и обеспечивают безбарьерность / Фото Pexels

Спасение подземных артерий и безбарьерное пространство

Помимо очевидной защиты жизни пешеходов, шары охраняют критически важную инфраструктуру, скрытую прямо под плиткой. Под многими тротуарами на небольшой глубине проходят силовые электрокабели, газовые трубы, магистрали связи, системы водоотвода или корни декоративных вековых деревьев. Вес многотонного внедорожника или грузового фургона способен раздавить дорожную подушку и повредить коммуникации. Бетонные барьеры надежно защищают такие уязвимые участки от чрезмерной осевой нагрузки.

Не менее важную роль эти блоки играют в формировании инклюзивной среды. Их устанавливают вдоль подъездов к пандусам, понижений бордюров у переходов и тактильных полос. Там, где парковка запрещена правилами, но часто нарушается, эти блоки гарантируют, что пространство для людей в инвалидных креслах, родителей с детскими колясками и маломобильных горожан останется абсолютно свободным и открытым в любое время суток.