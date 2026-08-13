Курить в самолетах давно запрещено: почему же тогда в современных авиалайнерах до сих пор есть пепельницы

Когда-то в самолетах действительно курили. Пассажиры часами сидели в металлической трубе, где воздух был смешан с табачным дымом, запахом никотина и застоявшимся дымом в салоне.

Сегодня это кажется почти дикостью. Курение на борту запрещено, а пассажир, решивший закурить сигарету в самолете, может получить большой штраф, столкнуться с правоохранительными органами и столкнуться с серьезными проблемами после приземления, Simple flying. Но, несмотря на это, в современных самолетах до сих пор есть пепельницы. И это не пережиток старых времен для тех, кто скучает по курению в небе. Наоборот – теперь это часть системы безопасности.

Почему пепельницы остались в самолетах?

Люди определенного возраста еще помнят времена, когда на борту самолета можно было курить. Для более молодых пассажиров это уже звучит странно, ведь запрет действует давно, а курение в самолете воспринимается как явное нарушение правил. Но проблема в том, что даже после введения запрета некоторые пассажиры все равно пытаются курить тайком.

Почему в самолетах есть пепельницы / Фото unsplash

Чаще всего – в туалете самолета. Именно здесь и возникает главный риск. Человек может зажечь сигарету, а затем выбросить окурк в мусорное ведро. В мусорных контейнерах туалета могут находиться бумажные полотенца и другие легковоспламеняющиеся отходы. Если окурк начнет тлеть, в самолете может возникнуть пожар. А пожар на борту – один из самых опасных сценариев в авиации. Именно поэтому пепельница в туалете самолета нужна не для того, чтобы разрешить курить. Она нужна как огнестойкое место, куда нарушитель может потушить сигарету, если уж решил нарушить правила.

Действительно ли это обязательное требование?

В США Федеральное авиационное управление требует, чтобы в туалетах самолетов были пепельницы. Их устанавливают на дверях туалетов как критически важный элемент пожарной безопасности. Когда-то пепельницы в самолетах были удобством для пассажиров. Теперь они стали требованием безопасности. Если пепельница сломана или отсутствует, самолет могут не выпустить в рейс.

Ее считают обязательным оборудованием, без которого воздушное судно не имеет права взлетать. Причина проста: даже если курение запрещено, авиационные правила учитывают не идеальное поведение пассажиров, а реальные риски. Кто-то может все равно нарушить запрет. И тогда лучше, чтобы у него было безопасное место для окурка, а не мусорное ведро с бумагой.

Почему их нельзя просто взять и убрать? На первый взгляд, пепельница в современном самолете выглядит как лишняя деталь. Если курить запрещено, кажется логичным просто снять ее во время ремонта и не создавать у пассажиров ложного впечатления, что сигарету все же можно где-то потушить. Но в авиации так не работает. Самолет сертифицирован в соответствии с конкретной конфигурацией и правилами безопасности. Если в документах предусмотрена пепельница в туалете, ее отсутствие уже становится технической проблемой.

Чтобы полностью убрать такой элемент, авиакомпании нужны не только новые дверцы или заглушка. Необходимо согласовать изменения, обновить документацию, процедуры, проверки и обучение персонала. В некоторых случаях такие изменения могут означать сложный и дорогостоящий процесс переоформления части эксплуатационных требований. Именно поэтому проще оставить маленькую пепельницу на месте. Она почти не занимает места, не мешает пассажирам и в то же время остается страховкой на случай, если кто-то все же нарушит правила. То есть ее не убирают не из-за ностальгии по курению в небе. Ее оставляют из-за бюрократии, сертификации и, главное, – пожарной безопасности.

Какая катастрофа повлияла на эти правила?

Такие требования появились не на пустом месте. Одним из трагических примеров стала катастрофа бразильского Boeing 707 в 1973 году. По данным, причиной пожара стал окурок, выброшенный в мусорное ведро туалета. В результате катастрофы погибли более 120 человек. Этот и другие подобные случаи повлияли на последующие правила безопасности.

Со временем в самолетах появились более строгие запреты на курение, детекторы дыма в туалетах и обязательные пепельницы в санузлах коммерческих самолетов. То есть пепельница в туалете самолета – это не приглашение закурить. Это мера предосторожности на случай, если кто-то все равно совершит опасное и незаконное действие.

Курение в самолете по-прежнему запрещено. Это касается как обычных сигарет, так и электронных сигарет. Вейпировать на борту также нельзя. Пассажиру, нарушившему запрет, могут грозить большие штрафы. В отдельных случаях речь идет о суммах до 17 тысяч долларов. Кроме того, из-за такого пассажира самолет может изменить маршрут и совершить вынужденную посадку. После этого нарушителя могут ждать правоохранители. То есть пепельница в туалете не смягчает запрет и не делает курение "менее серьезным нарушением". Она лишь снижает риск пожара, если человек уже совершил опасное действие.

Могут ли пепельницы когда-нибудь исчезнуть?

На первый взгляд наличие пепельницы может показаться странным. Кто-то может подумать: раз она есть, то, возможно, курить все-таки можно. Но авиационная логика иная. В самолете всегда готовятся не только к правильному поведению, но и к ошибкам, нарушениям и неразумным решениям пассажиров. Именно поэтому пепельница остается там, где риск самый высокий, – в туалете.

В креслах их давно нет. Они больше не являются частью пассажирского комфорта. Но в туалетах пепельницы остаются в качестве противопожарной защиты. И пока существует вероятность, что кто-то тайком закурит в самолете, авиационные правила, скорее всего, будут сохранять этот странный на вид элемент на месте. Ведь главное в небе – не доказать, что все пассажиры послушны. Главное – не допустить пожара там, где убежать от него почти некуда.