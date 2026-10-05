Подводная река в Черном море – уникальный феномен: у нее есть русло, берега и даже водопад

Река на дне моря – это звучит как что-то из фантастики. В Черном море действительно существует мощное подводное течение, которое движется по отдельному каналу вдоль морского дна и по своим масштабам может соперничать с крупнейшими реками планеты.

Оно возникает из-за того, что более соленая и плотная вода поступает из Мраморного моря через Босфор в менее соленое Черное море. Более плотная вода опускается на дно и продолжает двигаться отдельным течением, пишет Economic Times.

По оценкам исследователей, этот поток переносит около 22 тысяч кубометров воды в секунду. Это примерно в десять раз больше среднего расхода Рейна и соответствует масштабам десяти крупнейших рек Земли. На самом деле перед нами – плотностное донное течение, которое в отдельных чертах очень напоминает реку, но ведет себя немного по другим законам.

Как на дне моря вообще может образоваться "река"?

Главная причина – разница в солености и плотности воды. Вода, поступающая в Черное море через Босфор, более соленая, чем окружающая. Из-за этого она тяжелее и опускается на морское дно. Вместо того чтобы сразу полностью смешаться с черноморской водой, она движется вдоль дна отдельным потоком.

Именно такие явления ученые называют плотностными донными течениями. Во время движения вода проходит через образовавшиеся на дне каналы и переносит осадок. На отдельных участках ширина главного канала может достигать примерно 1,3 километра

22 тысячи кубометров воды каждую секунду движутся вдоль дна Черного моря отдельным течением / Фото unsplash

Со стороны такая система действительно напоминает реку: есть четкий канал, изгибы и поток, движущийся в определенном направлении. Именно отсюда происходит популярное название "подводная река". Однако исследования показали, что аналогия имеет свои ограничения. Движение воды внутри таких каналов отличается от течения обычных рек на суше.

Например, вода внутри черноморского течения может двигаться по спирали. В изгибах канала направление этого движения отличается от того, которое наблюдается в наземных реках.

Почему черноморское течение так важно для ученых?

Его главная ценность в том, что это активная природная система, которую можно исследовать напрямую. Подобные каналы существуют во многих частях океанического дна, но мощные донные течения часто возникают нерегулярно, поэтому наблюдать их в момент движения сложно.

В Черном море ученые получили возможность запускать аппаратуру непосредственно внутрь течения и измерять его скорость и структуру. Так исследователи выяснили, что большие плотностные течения могут самоорганизовываться: турбулентность внутри них не просто хаотично перемешивает воду, а помогает сформировать устойчивое течение, способное перемещаться на большие расстояния.

Это важно и с практической точки зрения. Подобные течения переносят огромные объемы воды и осадка и могут влиять на морское дно и проложенную на нем инфраструктуру, в частности подводные кабели и трубопроводы. Поэтому подводная "река" Черного моря интересна не только своей необычностью. Она представляет собой природную лабораторию, которая позволяет наблюдать процессы, происходящие в глубоких морских каналах по всему миру.