Наполовину самец, наполовину самка: редкая птица нашла пару и вырастила птенцов

В американском заповеднике Хилл-н-Дейл недалеко от Чикаго зафиксировали одно из самых редких биологических явлений в дикой природе. Орнитологи обнаружили необычную птицу вида боболинк (рисоид длинноклювый), тело которой разделено ровной вертикальной линией на два разных пола.

Необычное существо случайно заметил натуралист Люк Дальберг, когда фотографировал птиц после их возвращения с зимовки в Южной Америке. Просматривая снимки, исследователь обратил внимание на странный силуэт: с одной стороны птица имела классическое для самцов контрастное черно-белое оперение с золотистым пятном на затылке, а с другой – скромные маскирующие желто-коричневые перья самки, рассказывает Smithsonianmag.

Как такое возможно?

Эксперты из Музея Филда в Чикаго подтвердили, что речь идет об чрезвычайно редком двустороннем гинандроморфизме. У птиц подобное состояние возникает из-за сбоя во время деления клеток (мейоза) у матери.

Птицы действительно бывают обоеполыми / Фото Люка Дальберга

Если яйцеклетка по ошибке сохраняет обе половые хромосомы (Z и W) и затем одновременно оплодотворяется двумя сперматозоидами с хромосомой Z, зародыш начинает развиваться из двух разных генетических наборов. В результате одна половина тела формируется мужской (ZZ), а другая – женской (ZW).

В мировой орнитологии подобные аномалии описаны менее чем у 100 особей среди более чем 11 тысяч известных видов птиц, а для боболинков это первый задокументированный факт в истории. Ранее подобные гинандроморфы наблюдались среди северных кардиналов и колумбийских медососов, однако большинство из них обычно оставались одиночками и не находили пару.

Этот случай удивил ученых еще и поведением птицы. Несмотря на смешанную генетику, он полностью вел себя как доминантный самец: активно защищал гнездовую территорию, исполнял брачные песни, успешно привлек самку и помог ей вырастить здоровое потомство. Сейчас пернатый гигант эволюционной случайности уже улетел на юг, а орнитологи с нетерпением будут ждать его возвращения следующей весной.