Под полями Италии скрывается римский город: по его канализации можно пройти пешком

Примерно в 100 километрах к югу от Рима находятся поля, под которыми до сих пор скрывается значительная часть античного города. На поверхности – сельскохозяйственные угодья, а ниже сохранились улицы, общественные здания и сеть каналов, по которым две тысячи лет назад отводили огромные объемы воды из римских бань.

Это Аквинум – один из важных городов на древней Виа Латина, соединявшей Рим с югом Италии. Он занимал около 100 гектаров, однако за 18 лет археологических исследований раскопали лишь примерно восемь. Отдельный мир остается под землей, пишет Heritage daily.

С 2020 года исследователи Roma Sotterranea вместе с археологами Университета Саленто изучают колодцы, дренажные каналы и канализацию Аквинума. Часть сооружений настолько большая, что по ним может передвигаться человек.

Что сохранилось под полями Аквинума?

Сегодня на археологическом участке можно увидеть театр, амфитеатр, Капитолий и большой комплекс Центральных терм. Однако значительная часть древнего города по-прежнему остается под современными полями. Особое внимание археологов привлекла система водоснабжения и водоотведения.

Удивительные находки / Фото unsplash

Для римских терм это была критически важная инфраструктура: воду нужно было доставлять в бассейны, использовать в различных помещениях, а затем непрерывно отводить из комплекса. Центральные термы Аквинума занимали около 2200 квадратных метров и фактически заполняли целый городской квартал между двумя мощеными улицами.

Со временем комплекс перестраивали, добавляли новые помещения и бассейны, поэтому менялась и система канализации. Именно под землей сохранились следы этих перестроек, которые сверху почти невозможно увидеть.

Куда девалась вода из огромных римских бань?

Исследователи начали буквально проникать внутрь древних каналов. В 2020–2023 годах команда задокументировала более 240 метров подземных водоотводных сооружений под Центральными термами. Речь идет не об одном туннеле, а о системе каналов и колодцев, которая обеспечивала работу всего комплекса. Их конструкция показала, что канализацию построили не один раз и навсегда.

Во II веке нашей эры термы серьезно перестроили: снесли часть старых стен, расширили двор и портик, соорудили новые бассейны, помещения и системы отопления. Вместе с этим пришлось усложнить и сеть отвода воды.

Размеры сооружения хорошо показывают масштаб инфраструктуры: коллектор имеет примерно 1,4 метра в ширину и более 2,1 метра в высоту. То есть внутри взрослый человек действительно может идти практически во весь рост. И это не означает, что римляне строили под городом "пешеходные туннели". Такое пространство было необходимо для пропускной способности системы, а также облегчало доступ к ней для осмотра и обслуживания.

Что еще нашли в Аквинуме в 2026 году?

Подземная система – лишь одна часть исследований этого года. Археологи сообщили о кладе из 120 монет, керамике и надписях. В то же время в доступном описании не уточняется, были ли все эти предметы найдены непосредственно внутри главного коллектора, поэтому связывать весь клад именно с канализацией было бы неправильно. Среди других находок – каменный блок с изображениями быка, барана и свиньи. Такая троица животных связана с suovetaurilia – римским ритуалом принесения в жертву свиньи, овцы и быка.

Обнаружен мраморный алтарь, посвященный Гению Августа. Надпись на нем упоминает Мания Попидия Антероса – состоятельного вольноотпущенника, ставшего sevir Augustalis, членом религиозной коллегии, связанной с императорским культом. Еще одну необычную деталь обнаружили в театре: мраморную плиту с надписью, которая означает примерно "похороненная молния". В римской религии место удара молнии могло считаться священным, а связанные с ним останки ритуально хоронили.