Хозяйственное мыло отмывает жирные пятна, хотя само оно изготавливается из жиров и масел. В процессе производства они вступают в реакцию с щелочью и превращаются в вещества, которые помогают воде смывать загрязнения.

Единой рецептуры для всех брусочков не существует: производители могут сочетать животное и растительное сырье в разных пропорциях. А сам принцип такого очищения известен человечеству уже несколько тысяч лет – задолго до появления привычного коричневого мыла.

С чего на самом деле изготавливают хозяйственное мыло?

Основой мыла являются соли жирных кислот, которые получают в результате взаимодействия жиров с щелочью, объясняет Live Science. Название звучит сложно, однако именно эти вещества и выполняют основную работу: помогают отделить жирную грязь от поверхности и смыть ее водой.

Для производства используют животные жиры, растительные масла или их смеси. В состав могут входить, например, компоненты пальмового или кокосового масла.

Без этого мыла трудно обойтись дома / Фото unsplash

Для твердого мыла применяют щелочь на основе натрия, а после реакции мыльную массу обрабатывают и формуют в бруски. Поэтому надпись "натриевые соли жирных кислот" на упаковке означает моющую основу, полученную из жирового сырья. В готовом продукте также содержится вода, а в зависимости от рецептуры – глицерин и другие добавки. Их перечень следует смотреть в составе конкретного бруска.

Как давно используют мыло и что им мыли раньше?

История предшественников современного мыла насчитывает более четырех тысяч лет. Письменные упоминания о мылоподобных веществах относятся примерно к 2500 году до нашей эры и связываются с Месопотамией.

Древние средства отличались от сегодняшних брусков, а точную историю их появления восстановить сложно, в частности потому, что само мыло со временем разрушается. Важным применением таких смесей была очистка тканей и волокон. Шерсть нужно было очистить от природного жира и грязи перед дальнейшей обработкой. То есть мыловарение развивалось не только для личной гигиены, но и для работы с материалами, из которых изготавливали одежду.

Позже мыло варили и в домашних хозяйствах. Например, в американских колониях XVIII века в течение зимы собирали остатки жира и древесную золу. Из золы получали щелочной раствор, который затем вываривали с жиром в большом котле. В результате получалось мягкое мыло, которым стирали белье. Оно еще не имело вида аккуратного твердого бруска, но уже выполняло привычную хозяйственную работу – помогало отстирывать загрязненные вещи.