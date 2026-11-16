Не то, что мы думаем: какая рыба на самом деле находится в банке шпротов и что нужно читать мелким шрифтом

На банке большими буквами написано "Шпроты", но самой рыбы-шпрота внутри может и не быть вовсе. Под золотистыми тушками в масле иногда скрывается салака, килька или даже хамса – и это не обязательно подмена или уловка производителя.

Дело в том, что слово "шпроты" имеет сразу два значения. Так называется конкретная рыба – европейский шпрот (Sprattus sprattus). Но в то же время это название давно закрепилось за целым типом консервов из мелкой копченой рыбы. Самый точный ответ на вопрос, что именно находится в знакомой баночке, часто можно найти не на ее лицевой стороне, а мелким шрифтом в составе.

Так какая же рыба на самом деле называется шпротом?

Настоящий шпрот – небольшая серебристая рыба из семейства сельдевых. Она обитает большими косяками в северо-восточной Атлантике, Балтийском, Северном, Средиземном и Черном морях, как сообщает Международный совет по исследованию моря.

Как отличить шпроты / Фото Unsplash

Шпрот небольшой, и такие размеры сделали его удобным для консервирования целыми тушками. Рыбу коптят, плотно укладывают в банку и заливают маслом. Отсюда и происходит знакомый вид консервов – несколько рядов маленьких золотисто-коричневых рыбешек. Однако со временем название продукта стало жить отдельной жизнью от названия вида.

Настоящий шпрот – небольшая серебристая рыба из семейства сельдевых. Он обитает большими косяками в Балтийском, Северном, Средиземном и Черном морях, а также в северо-восточной Атлантике. Размеры у него как раз "баночные": чаще всего это небольшая рыбка длиной около 10–15 сантиметров.

Ее можно коптить целиком, плотно укладывать рядами и заливать маслом – так и появился знакомый вид шпротов. Далее произошло интересное: название готового блюда постепенно отделилось от названия самой рыбы. Почему в шпротах может не быть шпрота? В Прибалтике по той же технологии начали готовить и другую мелкую рыбу. Например, салаку – небольшую балтийскую сельдь.

Внешне после копчения разницу заметить сложно: и шпрот, и салака небольшие, серебристые и относятся к одному семейству. В банке, под слоем масла, они тем более выглядят очень похоже. Поэтому "шпроты" постепенно стали обозначать не только вид рыбы, но и сам способ приготовления – маленькие копченые рыбки в масле.

В Украине под этим названием тоже можно встретить консервы из салаки, кильки или хамсы. Поэтому две банки с одинаковой надписью "Шпроты" на самом деле могут содержать разную рыбу. Именно поэтому самая интересная строка на банке часто написана мельчайшим шрифтом – в составе.

Какую еще рыбу могут положить в "шпроты"?

Для консервов типа "Шпроты в масле" могут использовать балтийскую и каспийскую кильку, салаку, хамсу и мелкую атлантическую сельдь. Шпрот относится к виду Sprattus sprattus. Салака – это балтийская форма атлантической сельди Clupea harengus.

В природе они могут обитать рядом и даже собираться в одних и тех же районах моря. Оба вида держатся большими стаями и питаются мелкими морскими организмами. Есть и внешняя подсказка. У шпрота на брюхе есть ряд острых чешуек, которые образуют своеобразный "киль". Если провести пальцем вдоль брюха целой рыбы, он ощущается значительно лучше, чем у сельди. В готовых консервах этот способ, конечно, мало поможет. Поэтому определять рыбу по фотографии открытой банки – почти безнадежное занятие.