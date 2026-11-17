На индонезийском острове Сулавеси официально зарегистрировали самую длинную дикую змею на планете за всю историю научных наблюдений – гигантскую самку сетчатого питона по имени Ибу Барон.

По данным Книги рекордов Гиннеса, длина рептилии достигает 7,22 метра, а вес составляет 96,5 килограмма. Измерение столь огромного хищника оказалось сложной инженерной задачей, ведь тело питона состоит из сотен подвижных позвонков, соединенных эластичными хрящевыми дисками, рассказывает science-et-vie.

Змея постоянно сокращается и растягивается в зависимости от напряжения мышц, поэтому расстояние от головы до хвоста может заметно меняться каждую секунду. Исследователи отказались от снотворного, ведь в полностью расслабленном состоянии тело рептилии вытягивается еще на 10–15%, поэтому длину измерили специальной гибкой геодезической рулеткой вдоль всех изгибов, а взвешивание провели на промышленных весах для мешков с рисом.

Как измеряли самую длинную змею в мире: смотрите видео

Ибу Барон стала абсолютным рекордсменом среди особей, живущих на воле, хотя и немного уступила рекорду в неволе – сетчатому питону Медузе из США, который в 2011 году имел длину 7,67 метра. В то же время современные гиганты выглядят скромно по сравнению с доисторическими монстрами: 58–60 миллионов лет назад по планете ползали 15-метровые титанобоа весом более 1 тонны и гигантские индийские змеи длиной до 15,2 метра.

Сегодня рептилиям мешает вырасти до подобных размеров не только более прохладный климат, но и дефицит большой добычи, а также давление со стороны человека. Из-за вырубки лесов в Индонезии питоны все чаще выходят к населенным пунктам в поисках пищи и гибнут от рук людей. Ученые предполагают, что в непроходимых джунглях Юго-Восточной Азии все еще могут скрываться отдельные особи длиной около 9 метров, однако шансов официально задокументировать их остается все меньше.