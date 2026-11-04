"Самая страшная" собака в мире весит до 70 килограммов: эта порода создана для того, чтобы пугать

Огромная голова, тяжелые складки кожи, губы, свисающие по обеим сторонам пасти, и массивное тело весом в несколько десятков килограммов. Неаполитанского мастифа достаточно увидеть один раз, чтобы понять, почему его регулярно включают в списки собак с самой устрашающей внешностью.

Официального звания "самая страшная собака в мире" не существует – это субъективная оценка. Но в случае с мастино наполетано, как эту породу называют в Италии, грозный вид действительно является частью ее истории.

Собаку веками использовали для охраны людей и имущества, а современный стандарт описывает ее как большую, тяжелую и массивную сторожа. Американский кинологический клуб даже отмечает, что внешность неаполитанского мастифа сама по себе способна отпугивать незнакомцев.

Как выглядит неаполитанский мастиф?

Самая заметная черта этой породы – голова. Она короткая, очень широкая и массивная, а кожа собирается в многочисленные складки вокруг лба, глаз, щек и шеи. Губы толстые и свисают вниз, под шеей образуется двойная складка кожи. Из-за этого морда собаки имеет почти неизменно суровое выражение даже тогда, когда животное абсолютно спокойно.

Как выглядит неаполитанский мастиф: смотрите видео

Складки здесь – не случайная особенность отдельных собак. Они прямо прописаны в стандарте породы. Международная кинологическая федерация указывает, что кожа неаполитанского мастифа должна быть толстой и свободной, особенно на голове и шее.

В то же время ее не должно быть настолько много, чтобы она мешала собаке видеть или нормально двигаться. Глаза расположены широко, нос большой, челюсти мощные. К этому добавляются широкая грудная клетка, тяжелый костяк и крепкие лапы. Даже походка у мастифа необычна: официальный стандарт сравнивает ее с медленной походкой льва или медведя.

Насколько большой может быть такая собака?

Взрослый самец неаполитанского мастифа имеет высоту в холке примерно 65–75 сантиметров и весит 60 – 70 килограммов. Самки немного меньше – 60 – 68 сантиметров и примерно 50 – 60 килограммов. Другие кинологические стандарты допускают еще больший вес.

В США средний вес взрослого кобеля составляют около 150 фунтов – это примерно 68 килограммов, хотя отдельные собаки могут быть тяжелее. При этом мастиф не должен выглядеть просто толстым. Его массивность должна создаваться костяком и мускулатурой.

Именно сочетание размера и необычной морды делает мастифа настолько узнаваемым. Больших собак много, но у неаполитанского мастифа к габаритам добавляются складки, тяжелые веки, свисающие губы и чрезвычайно широкая голова.