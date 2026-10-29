Словно пришельцы, но они с Земли: животные, которые выглядят так, будто прилетели с другой планеты

Чтобы увидеть существо, напоминающее героя фантастического фильма, не обязательно искать жизнь на Марсе или далеких экзопланетах. На Земле уже существуют животные с непропорционально длинными конечностями, странными формами тела и таким строением, что даже ученые не всегда сразу понимают, к какому классу их отнести.

Часть таких существ скрывается на километровых океанских глубинах, куда никогда не проникает солнечный свет. Другие исчезли сотни миллионов лет назад, но оставили после себя окаменелости, которые до сих пор вызывают споры.

Среди них – крупноперый кальмар с длинными "локтями", свиной червь с почти шарообразным телом и монстр Талли, который выглядит так, будто его собрали из частей нескольких разных животных, пишет Discover wild life.

Почему великоперый кальмар выглядит как подводный Слендермен?

Одни из самых странных обитателей океана живут там, где человек почти никогда их не видит. Большеперых кальмаров находили на глубинах свыше 6 километров – одно из наблюдений зафиксировало животное на глубине 6212 метров. По размерам они уступают гигантским и колоссальным кальмарам, длина которых может достигать примерно 12 и 14 метров соответственно.

Как выглядят удивительные обитатели океана: смотрите видео

Однако крупноперые кальмары тоже могут вырастать примерно до 8 метров. Основную часть этой длины составляют их чрезвычайно вытянутые руки и щупальца. Они отходят от тела почти под прямым углом, а затем резко опускаются вниз, поэтому кажется, будто у животного есть длинные тонкие "локти". Именно это строение сделало великоперый кальмар одним из самых узнаваемых глубоководных существ.

В темноте его силуэт с длинными конечностями настолько необычен, что животное нередко сравнивают со Слендерменом. Такой облик имеет не только декоративное значение. Кальмар может зависать над дном, оставляя длинные конечности опущенными в воду, и ждать, пока потенциальная добыча коснется их. Увидеть это вживую удается крайне редко. По имеющимся данным, крупноперых кальмаров наблюдали лишь примерно 70 раз, а первое известное наблюдение датируется 1988 годом. Широкую известность животное приобрело после появления видео 2007 года.

Дистанционно управляемый подводный аппарат снял великоперый кальмар во время работ с оборудованием для нефтяного бурения на морском дне. Именно эти кадры впервые показали многим людям, насколько удивительной может быть жизнь в самых глубоких частях океана.

Почему свиной червь похож на существо с Марса?

Если великоперый кальмар удивляет своими конечностями, то *Chaetopterus pugaporcinus* выделяется прежде всего формой тела. Это животное известно как свиной червь. Даже его латинское название отчасти отсылает к сходству со свиной задней частью – настолько необычно выглядит его округлое тело.

Живет этот червь значительно ближе к поверхности, чем крупноперый кальмар, хотя "ближе" здесь тоже понятие относительное. Его находили на глубинах примерно от 875 до 1200 метров, недалеко от зоны минимального содержания кислорода. Животное не ползает по дну, как можно было бы ожидать от червя. Его наблюдали зависшим в толще воды, при этом ротовая часть была направлена вниз.

Вокруг постоянно опускается так называемый морской снег – мелкие частицы органического вещества, которые падают из верхних слоев океана. Именно ими, по-видимому, и питается свиной червь. Подробный механизм его питания пока окончательно не установлен. Одна из гипотез заключается в том, что животное выделяет слизь, которая задерживает органические частицы, а затем втягивает их в рот. Странная форма тоже имеет свою функцию. Тело червя сегментировано, но его средняя часть сильно раздута. Именно этот округлый участок, вероятно, помогает поддерживать нейтральную плавучесть и оставаться на нужной глубине, не тратя много энергии на постоянное плавание.

Почему ученые до сих пор не знают, кем был монстр Талли?

Третье существо из списка уже давно не обитает на Земле. Tullimonstrum, более известный как монстр Талли, существовал примерно 311–306 миллионов лет назад, в позднем каменноугольном периоде. Его окаменелости были найдены в знаменитых отложениях Мейзон-Крик в американском штате Иллинойс. С момента открытия в 1950-х годах это животное стало одним из самых загадочных объектов палеонтологических споров.

Странное существо / Кадр из видео

Причина понятна уже по его внешнему виду. У монстра Талли было удлиненное мягкое тело, плавники, глаза на своеобразной поперечной "перекладине" и длинный хоботкообразный придаток, на конце которого располагалась структура, похожая на зубастый клюв.

Из-за такого набора признаков его пытались отнести к разным группам – от моллюсков до позвоночных. Сотни найденных окаменелостей позволили хорошо рассмотреть общие очертания тела, но не дали окончательного ответа на главный вопрос: кем именно было это существо. Единственное, в чем исследователи в целом сходятся, – монстр Талли был двусторонне симметричным животным. То есть правую и левую части его тела можно было условно разделить вдоль центральной оси. Не менее загадочным остается его способ питания. Скорее всего, ключевую роль играл длинный хоботок с "клювом" на конце.

Одна из гипотез предполагает, что с его помощью животное могло захватывать добычу, а затем использовать длинную шершавую структуру в ротовом аппарате для ее обработки. Спустя более 300 миллионов лет после исчезновения монстр Талли до сих пор не имеет однозначного места на эволюционном древе. И именно это делает его, пожалуй, самым странным из трех существ: великоперый кальмар и свиной червь, по крайней мере, удалось классифицировать, а существо из Мейзон-Крик до сих пор заставляет ученых спорить о том, что они вообще видят перед собой.