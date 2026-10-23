Кулинарный шок для украинца: страны, где картофель почти не едят или считают едой бедняков

Для украинской кухни картофель – незыблемая основа повседневного стола. Жареный с луком, запеченный в кожуре, в борще или в виде нежного пюре – кажется, что заменить этот универсальный корнеплод просто невозможно

Однако миллионы людей на планете практически не едят картофель, считая его либо слишком пресным, либо уделом бедноты, либо просто чуждым их кулинарной культуре.

Африка: кукурузное пюре вместо картофеля

В странах Северной и Субсахарской Африки привычное картофельное пюре встретить трудно. В Египте основу горячих блюд составляют сочные баклажаны, фасоль и помидоры. А южнее картофель уверенно вытесняют кукуруза и корень маниоки (кассава).

Здесь готовят традиционную кашу-пюре – угали (или фуфу): густую кукурузную массу заваривают до состояния плотного теста, отщипывают кусочками и используют вместо ложки, обмакивая в острые мясные и овощные соусы.

Картофельное пюре прижилось не во всех странах / Фото Pixabay

Китай: стереотип о "еде бедняков"

Китай является одним из крупнейших производителей картофеля в мире, однако сами китайцы веками относились к нему пренебрежительно. Долгое время клубень считался кормом для скота или пищей для самых бедных крестьян в неурожайные годы.

В классической китайской традиции предпочтение отдается хрустящим текстурам: пекинской капусте, редьке, редису и сочным стеблям бамбука. Даже когда в Китае готовят картофель, его практически никогда не варят до рассыпчатости. Клубень нарезают тончайшей прозрачной соломкой и быстро обжаривают в воке с чили и уксусом буквально за две минуты, чтобы он звонко хрустел на зубах.

Япония и Южная Корея: культ батата и дайкона

В Японии и Корее классический белый картофель также не смог вытеснить рис и сладкий батат (сацума-имо). Запеченный батат здесь – культовый сезонный стритфуд, сладкий и нежный по текстуре. В супы, тушеные блюда и бульоны вместо картофеля всегда добавляют белую редьку дайкон или корень лотоса: они безупречно впитывают ароматы соевого соуса и бульона даси, не развариваясь в кашу и не отягощая блюдо лишним тяжелым крахмалом.