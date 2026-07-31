Страусы прячут голову в песок или нет: откуда взялся один из самых известных мифов о животных

О животных существует множество мифов, которые все повторяют так уверенно, будто видели это собственными глазами. Золотые рыбки якобы помнят всего несколько секунд, змеи будто бы танцуют под музыку, а страусы при опасности прячут голову в песок.

Последний образ особенно укоренился. Стоит человеку не захотеть видеть проблему – как ему сразу говорят, что он "как страус". Но с настоящими страусами все обстоит иначе, пишет Discover wildlife. Эти птицы действительно могут вести себя странно, когда замечают хищника. Но голову в землю они не зарывают. У них есть гораздо лучший способ выжить.

Действительно ли страусы прячут голову в песок?

Страусы не прячут голову в песок, когда боятся. Это миф, который давно укоренился в языке и культуре, но не соответствует поведению птиц. У страусов очень острое зрение. Часто они замечают хищника – например, гепарда или льва – раньше, чем тот успевает приблизиться. В такой ситуации страус может прижаться к земле и замереть.

Факты о страусе / Фото unsplash

Со стороны это может выглядеть так, будто птица исчезла или спрятала голову. На самом деле он пытается стать менее заметным и напоминать большой темный холм или камень с перьями. Но если хищник уже заметил страуса, лежать на месте нет смысла. Тогда птица делает то, что умеет лучше всего, – убегает.

Как страус спасается от хищников?

Страусы не летают, зато бегают чрезвычайно быстро. Это самые быстрые двуногие животные в мире. Они могут разгоняться примерно до 70 километров в час. Для птицы, которая не может взлететь, такая скорость – главное оружие. Если рядом лев, гепард или другой хищник, страус не будет тратить время на то, чтобы зарывать голову в песок.

Он просто побежит в противоположную сторону. Именно поэтому миф выглядит особенно странно с биологической точки зрения. Животное, которое действительно прячет голову и ничего не видит, становится легкой добычей. Для страуса это был бы очень плохой план выживания.