Все человечество знает имя Гомера: однако никто не может доказать, что он существовал

Его имя стоит у истоков европейской литературы, но его биография рассыпается, только что к ней прикоснуться. Гомер якобы был слепым певцом, странствовал по греческим городам, сочинил "Илиаду" и "Одиссею", а затем стал почти недосягаемой фигурой для всех последующих авторов. Проблема в том, что ни одну из этих деталей невозможно подтвердить так, как подтверждается жизнь реального исторического лица.

О нем спорили еще в античности. Одни города называли себя его родиной, другие передавали легенды о его слепоте, происхождении, путешествиях и смерти. Но что больше таких историй сохранилось, тем очевиднее становилось другое: они не складываются в достоверный портрет человека. Гомер может быть конкретным поэтом, пишет Classical wisdom.

Может быть именем, под которым сохранилась большая устная традиция. А может быть чем-то средним: реальной личностью, вокруг которой за века накопилось столько преданий, что отделить человека от легенды уже почти невозможно.

Почему Гомер так известен, если о нем почти ничего не известно?

"Илиада" и "Одиссея" – два текста, без которых трудно представить античную культуру. Первый сосредоточен на событиях Троянской войны, гневе Ахилла, чести, утрате и насилии. Второй – на возвращении Одиссея домой после войны, путешествиях, хитростях, искушениях и желании выжить. Именно эти поэмы сделали имя Гомера бессмертным.

"Илиада" и "Одиссея" относятся к числу самых известных поэм мира, но об их создателе, которого называют Гомером, известно крайне мало. Для современного человека это звучит странно. Если есть произведение, должен быть автор. Если есть автор, должны быть биография, документы, даты, место рождения.

Кто скрывается за именем Гомер / Фото unsplash

Гомер жил в мире, где поэзию не обязательно сначала записывали. Ее исполняли вслух, передавали, изменяли, подстраивали под слушателей и память певца. Поэтому Гомер стал знаменитым не благодаря биографии, а благодаря силе текстов, которые с ним связали. В этом и заключается парадокс: имя пережило тысячелетия, а человек, стоящий за этим именем, остался почти неуловимым.

Почему невозможно просто доказать, что он существовал?

Главная проблема – отсутствие современных ему свидетельств, сообщает History. Нет документа с его подписью. Нет точного места захоронения. Нет достоверной античной записи, сделанной в то время, когда он жил.

Биографии Гомера, дошедшие до нас, появились позже и больше похожи на попытки объяснить легенду, чем на проверенную историю. Античные авторы не могли договориться даже о том, где он родился. За право называться родиной Гомера соперничали различные греческие города.

Традиция также часто описывала его как слепого певца, но это тоже не доказательство биографического факта, а часть образа мудрого поэта, который видит больше других не глазами, а словом. Из-за этого возник так называемый "гомеровский вопрос" – спор о том, кем был Гомер, создал ли один человек обе поэмы, как они возникли и когда обрели письменную форму.

Гарвардский Центр эллинистических исследований описывает гомеровскую поэзию не как простой результат работы одного автора за письменным столом, а как традицию, в которой важную роль играли исполнение, распространение и постепенное оформление текста. То есть вопрос не только в том, существовал ли человек по имени Гомер. Вопрос глубже: можно ли назвать одним автором поэзию, которая могла формироваться в устной традиции, переходить от певца к певцу и лишь впоследствии быть записанной.

Могли ли "Илиаду" и "Одиссею" создать не один человек?

Устная традиция не похожа на современную литературу. Поэт-певец не обязательно имел перед собой законченный текст. Он мог исполнять большой сюжет, пользуясь устоявшимися формулами, повторяющимися эпитетами, типичными сценами и ритмом, который помогал удерживать огромный материал в памяти.

В гомеровских поэмах так часто повторяются узнаваемые обороты: "быстроногий Ахилл", "ясноглазая Афина", "многострадальный Одиссей". Для читателя это может выглядеть как стиль. Для устной поэзии это еще и техника: такие формулы помогают сочинять и исполнять длинные тексты в определенном размере. Поэтому часть ученых предполагает, что за "Илиадой" и "Одиссеей" стоит не один автор в современном понимании, а целая традиция певецов.

Другая позиция более осторожная: даже если поэмы выросли из устной традиции, это не исключает роли гениального поэта или редактора, который на определенном этапе придал им форму, близкую к той, которую знает мир. То есть Гомер мог быть не "выдумкой", а человеком, стоявшим на вершине долгой традиции.

Почему эта загадка до сих пор не уничтожила Гомера?

Обычно сомнение в биографии автора ослабляет его образ. С Гомером произошло наоборот. Почему о нем известно меньше всего, тем "величественнее" он кажется.

В этом есть своя польза для культуры. Каждая эпоха могла создавать своего Гомера: слепого гения, народного певца, символ всей Греции, автора двух больших поэм, имя для коллективной памяти. Журнал "The New Yorker" в материале о гомеровском вопросе упоминает, что даже древние источники приводили разные даты жизни Гомера – примерно от 1100 до 800 года до нашей эры, то есть уже сама античная традиция не имела единого ответа.

Тексты оказались сильнее биографии. "Илиаду" читали не потому, что знали точную дату рождения автора. "Одиссею" не перестали переписывать из-за того, что никто не мог предъявить архивную справку о ее создателе. Людям хватало самих поэм. Это редкий случай, когда неизвестность не разрушает славу, а усиливает ее.