В пустыне обнаружили 60 тысяч тонн одежды, которую видно даже из космоса: как вещи туда попали

Посреди чилийской пустыни Атакама возвышается гора одежды : пальто, футболки, спортивные костюмы, детские вещи, обувь и целые пакеты с товарами, которые когда-то должны были оказаться в чьем-то шкафу. Масштабы этой свалки настолько большие, что ее видно даже на спутниковых снимках.

По оценкам, в одном из самых засушливых мест планеты скопилось около 60 тысяч тонн текстильных отходов. Часть вещей уже была в употреблении, но на многих из них до сих пор висят ценники, и они так и не попали к покупателям, пишет Times of India.

Эта история не только о Чили. Она показывает, что происходит с одеждой после того, как ее не продали, не пожертвовали или не отправили на другой конец света в надежде, что там она кому-то пригодится. На самом деле часть этого глобального потока заканчивает свой путь не в магазинах секонд-хенда, а просто среди песка.

Как одежда со всего мира оказалась в пустыне?

Север Чили давно стал важным центром международной торговли подержанной одеждой. Через порт Икике ежегодно поступают десятки тысяч тонн вещей из Европы, США, Канады и отдельных стран Азии. Далее их сортируют и часть перепродают в странах Латинской Америки, где доступный секонд-хенд пользуется большим спросом.

Однако не каждая вещь находит нового владельца. Часть одежды оказывается поврежденной, некачественной, устаревшей или просто ненужной рынку. Утилизировать такие остатки дорого, а заработать на них уже невозможно. Именно поэтому часть непроданного текстиля незаконно вывозят на окраину города Альто-Осписио. Там вещи просто оставляют посреди пустыни или сжигают.

Как спасти пустыню / Фото Unsplash

Год за годом эти кучи превратились в огромную свалку, которая резко выделяется на фоне сухого ландшафта Атаками. Среди отходов можно увидеть не только изношенные вещи, но и почти новую одежду.

Как выглядит эта гора одежды, которую видно из космоса: смотрите видео

Зимние куртки, спортивные костюмы, детские вещи, обувь – все это могло пройти долгий путь через континенты, склады, сортировочные центры и торговцев, но так и не стать чьей-то покупкой. Это разрушает удобный миф о том, что переданная или выброшенная одежда автоматически обретает вторую жизнь. На самом деле благотворительность, секонд-хенд и международная система перепродажи не способны поглотить весь объем вещей, который ежегодно производит индустрия моды.

Почему эту гору одежды так трудно убрать?

Проблема не только в объемах, хотя 60 тысяч тонн текстиля – это уже почти отдельная катастрофа. Сложность в том, что современная одежда часто изготовлена не из натуральных материалов, а из синтетики. Полиэстер и другие волокна на основе нефти не разлагаются в природе так же, как хлопок или шерсть. В пустыне такие вещи могут лежать десятилетиями. Они не разлагаются быстро, а постепенно превращаются в мелкие частицы, смешиваются с пылью и разносится ветром. Если же одежду сжигают, в воздух попадают опасные соединения, которые загрязняют окружающую среду и создают проблему для людей, живущих поблизости.

Количество этой одежды просто поражает / Скриншот из видео

Чилийские власти уже ищут способы справиться с последствиями. Некоторые компании пытаются перерабатывать текстиль в утеплители, строительные панели и другие материалы. Параллельно страна постепенно внедряет механизмы расширенной ответственности производителей, чтобы компании также участвовали в сборе и переработке текстильных отходов. Но это не тот случай, когда проблему можно решить одним законом или одним заводом. Гора одежды в Атакаме возникла не из-за одной ошибки и не из-за одной компании.

Это конечная точка большой цепочки, которая начинается с чрезмерного производства, проходит через магазины, распродажи, шкафы покупателей, благотворительные контейнеры, порты и склады. Быстрая мода работает по принципу постоянного обновления: больше коллекций, ниже цены, короче срок службы вещей.

Одежда становится почти одноразовым товаром, хотя физически она никуда не исчезает после того, как ее выбросили или не продали. Именно поэтому пустыня Атакама превратилась в символ проблемы, которую долгое время было удобно не замечать. Вещи, которые должны были исчезнуть из виду, просто переместились туда, где их не видит большинство покупателей. Но спутниковые снимки показали: даже в самой засушливой пустыне мира глобальный мусор все равно становится видимым.